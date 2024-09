Südzucker: Aktie bricht ein - Mit Call Optionsschein auf Rebound setzen!

➡️ WKN: MG7HBW

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Die Aktie von Südzucker kommt seit Tagen deutlich unter Druck. Doch aktuell notiert die Aktie in einem wichtigen Unterstützungsniveau. Von dort an konnte die Südzucker-Aktie in den letzten Jahren immer wieder ansteigen. Auch für den Zuckerpreis könnte es in den nächsten Wochen aufwärts gehen (laut verschiedener Vorfilter), so dass ein Rebound möglich erscheint. Mit einem Call Optionsschein von Morgan Stanley (WKN: MG7HBW) lässt sich dieses Szenario handeln.