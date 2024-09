Tim Höttges warnt: Deutschland muss Arbeitszeiten erhöhen für globale Wettbewerbsfähigkeit!

Tim Höttges, der CEO der Deutschen Telekom, hat auf der Messe Digital X in Köln einen eindringlichen Appell an die deutschen Unternehmer und Arbeitnehmer gerichtet, ihre Arbeitszeiten zu erhöhen. Er betonte, dass in vielen anderen Ländern, wie China und den USA, deutlich mehr gearbeitet werde als in Deutschland. Höttges wies darauf hin, dass die Gesamtarbeitszeit in Deutschland zwar gestiegen sei, dies jedoch hauptsächlich auf die Zunahme von Teilzeitverträgen zurückzuführen sei. Er äußerte Besorgnis über die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im globalen Kontext und forderte mehr Ehrgeiz und Innovationswillen in der deutschen Wirtschaft.

Höttges hob hervor, dass Deutschland trotz seiner Herausforderungen als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und stabiler demokratischer Macht in Europa viele Stärken aufweist. Besonders positiv sei die hohe Anzahl an Universitätsabschlüssen in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), die über dem europäischen Durchschnitt liege. Dennoch warnte er, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb nicht zurückfallen dürfe. Er verwies auf die niedrigen ausländischen Investitionen, den massiven Fachkräftemangel und die steigenden Kosten für Energie und Transport. Zudem kritisierte er den überbordenden bürokratischen Aufwand und die langsame Digitalisierung.