Mercedes-Benz senkt Prognose: China-Krise drückt auf EBIT und Umsatz!

Mercedes-Benz hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr aufgrund einer weiteren Verschlechterung des konjunkturellen Umfelds, insbesondere in China, nach unten korrigiert. Dies wurde am Donnerstag nach Börsenschluss bekannt gegeben. Der Autobauer erwartet, dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen wird, während zuvor ein leichter Rückgang prognostiziert worden war. Auch der freie Mittelfluss des Industriegeschäfts wird voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahreswert liegen.

Die Hauptursache für diese Anpassungen ist die Sparte Mercedes-Benz Cars, für die die Prognose der bereinigten Umsatzrendite von zuvor 10 bis 11 Prozent auf nunmehr 7,5 bis 8,5 Prozent gesenkt wurde. Dies deutet auf eine erwartete bereinigte Umsatzrendite von etwa 6 Prozent im zweiten Halbjahr hin. In China hat sich die Marktdynamik negativ auf den Gesamtabsatz ausgewirkt, was auch die Verkäufe im hochpreisigen Segment betrifft. Der Absatzmix wird im zweiten Halbjahr voraussichtlich unverändert bleiben, was bedeutet, dass die Verkaufszahlen schwächer ausfallen als ursprünglich erwartet.