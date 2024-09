BRAIN Biotech: Millionen-Deal mit Royalty Pharma sorgt für Kurs-Explosion

Der Wirkstoff-Projekt Deucrictibant wird an Royalty Pharma verkauft, in einem Deal der bis zu 128,88 Millionen Euro in die Kassen spülen könnte. Am Freitag vor der Kursrallye lag die Marktkapitalisierung von BRAIN Biotech bei gerade einmal 32 Millionen Euro.

Nach Bekanntgabe der Meldung am Freitagabend nach XETRA-Schluss erlebte die Brain Biotech-Aktie einen massiven Kurssprung. Die Aktie hatte sich zum Handelsauftakt am Montagmorgen glatt verdoppelt und notierte bei mehr als 3 Euro. Mittlerweile hat sich der Kurs etwas abgekühlt und das Plus beträgt am Nachmittag noch rund 80 Prozent im Vergleich zum Freitag.

"Dies ist wirklich ein Meilenstein in der Geschichte von BRAIN Biotech," kommentierte CEO Adriaan Moelker. "Wir haben immer an den signifikanten Wert unserer BioIncubator-Projekte geglaubt und beginnen nun, die starken Pipeline-Investitionen der Vergangenheit zunehmend zu monetarisieren."

Warburg-Analyst Christian Ehmann sieht mit seinem Kaufen-Rating und einem Kursziel von 4,80 Euro weiteres Kurspotenzial für die Aktie. "Diese Zahlung vergrößert den finanziellen Spielraum von BRAIN erheblich und ist ein bedeutendes, greifbares Ergebnis aus der BioIncubator-Pipeline von BRAIN. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös zu verwenden, um die Entwicklung der Pipeline weiter zu beschleunigen", schreibt Ehmann.

Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech! Fordern Sie sofort unseren brandneuen, kostenlosen Biotech-Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien das Potenzial haben, Ihren finanziellen Erfolg zu sichern.

Die weiteren Zahlungen hängen von der erfolgreichen Entwicklung und Zulassung des Wirkstoffs Deucrictibant ab, der sich aktuell in der klinischen Entwicklung befindet. Eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie soll Ende 2024 starten. Deucrictibant ist bisher weder fertig entwickelt noch für den Markt zugelassen. Die potenziellen Meilensteinzahlungen sind somit sowohl in ihrem Zustandekommen als auch in ihrer Höhe unsicher.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BRAIN Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (23. September 2024, 15:27 Uhr) gehandelt.