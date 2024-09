Bundesregierung gefährdet eigene Klimaziele / BDL-Chef Lang: Airlines drohen Millionenstrafen für eine "absurde Politik"

Osnabrück (ots) - Nach Ansicht des Bundesverbands der DeutschenLuftverkehrswirtschaft (BDL) gefährdet die Ampelkoalition im Bund die eigenenKlimaziele durch eine widersprüchliche Politik. "Wir fordern die Bundesregierungauf, die Pläne einer auf 2026 vorgezogenen nationalen Beimischungsquote vonPtL-Kraftstoff zu begraben", sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Als ein Treibstoff, der ausgrünem Wasserstoff und abgeschiedenem CO2 hergestellt werde, sei Power-to-Liquid(PtL) auf dem Markt derzeit nicht in größeren Mengen zu kaufen. Bleibe es beiden Plänen, drohten der sich ohnehin langsam erholenden Branche Millionenstrafenfür eine "absurde Politik". Gleichzeitig verabschiede sich die Ampel von derVereinbarung, eine der Luftverkehrsteuer entsprechende Summe für die Förderungvon nachhaltigem Flugtreibstoff auszugeben.Ab dem 1. Januar 2025 gilt nach EU-Recht eine Beimischungsquote von zweiProzent, die die Fluglinien durch den Treibstoff biogenen Ursprungs trotz hoherPreise wohl erfüllen werden. Ab 2030 steigt die Quote auf sechs Prozent, wovondann 1,2 Prozent PtL sein sollen. Deutschland möchte jedoch schon 2026 einePtL-Quote einführen. "Es gibt zwar viele Forschungsprojekte, aber keine Anlage,wo Sie mal eben 50.000 Tonnen bestellen können", betonte Lang.Laut dem Cheflobbyisten der Luftverkehrsbranche benötigt Deutschland für denAnfang ungefähr drei Produktionsanlagen, die nachhaltigen Flugtreibstoff imindustriellen Maßstab herstellen. "Das würde zwischen zwei und 2,5 MilliardenEuro pro Anlage kosten, ließe sich also über die Einnahmen aus derLuftverkehrsteuer über wenige Jahre finanzieren", sagte Lang. "Jetzt rudertBerlin aber zurück und will mit den zwei Milliarden lieber Haushaltslöcherstopfen", kritisierte der BDL-Chef: "Damit gefährdet die Bundesregierung ihreeigenen Klimaziele".Zudem habe die EU-Kommission den Mitgliedstaaten mitgeteilt, dass es nationaleRegelungen zu PtL neben der EU-Verordnung nicht geben dürfe. BDL-Chef Lang: "DieBundesregierung sollte sich also europarechtskonform verhalten. Und wenn sichdie zuständigen Ministerien nicht einigen können, braucht es eine Entscheidungaus dem Kanzleramt".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5872279OTS: Neue Osnabrücker Zeitung