IV. Weltkonferenz der Kreativwirtschaft gibt komplettes Programm mit Rednern vom Content-Creator Gstaad Guy bis zur Mode-Ikone Arizona Muse bekannt

TASHKENT, Usbekistan, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Uzbekistan Art and Culture Development Foundation (ACDF) gibt das vollständige Programm für die 4. World Conference on Creative Economy (WCCE) bekannt und stellt eine hochkarätige Liste von Rednern aus dem In- und Ausland vor. Bei der WCCE, die vom 2. bis 4. Oktober 2024 in Taschkent stattfindet, werden über 2.000 Führungskräfte und Kreative aus über 80 Ländern zusammenkommen, um über die Zukunft der Kreativwirtschaft und die Auswirkungen neuer Technologien und KI auf die Kreativbranche zu diskutieren. In der Erkenntnis, dass die Entscheidungen, die in der Kreativwirtschaft getroffen werden, alle Menschen betreffen, hat die ACDF die Konferenz für alle zugänglich gemacht und lädt die gesamte Öffentlichkeit dazu ein, kostenlos an einem ansprechenden und spannenden Programm teilzunehmen.

Im Zeitalter der rasanten Digitalisierung befindet sich die Kreativbranche nicht nur im Wandel, sondern kann auch eine transformative Kraft für die nachhaltige Entwicklung entfalten. Die Kultur- und Kreativwirtschaft gehört zu den am schnellsten wachsenden Sektoren weltweit und erwirtschaftet jährliche Einnahmen von fast 2,3 Billionen US-Dollar weltweit, wobei Prognosen davon ausgehen, dass dieser Anteil bis 2030 auf 10 Prozent steigen wird.