Neuer wissenschaftlicher Katalog „Krieg und Frieden in russischem Porzellan. Aus der Sammlung von Elena Baturina", präsentiert auf der internationalen Kunsthistorikerkonferenz

LONDON, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. September, der Katalog „War and Peace in Russian Porcelain. Aus der Sammlung von Elena Baturina" wurde auf der Konferenz vorgestellt, die den Fragen der Katalogisierung von Kunstsammlungen gewidmet war. Kunsthistoriker, Kritiker, Experten, Museumsdirektoren und Kuratoren diskutierten über ihre Vorstellungen und Erfahrungen bei der Arbeit mit privaten und musealen Sammlungen von Porzellan und anderen Kunstobjekten.

Im wissenschaftlichen Teil der Veranstaltung hielten Khazar Zeynalov, stellvertretender Direktor des Instituts für Architektur und Kunst der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans, Igor Dukhan, Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Kultur und der Akademie für Architektur, Professor und Leiter des Fachbereichs Kunst an der Belarussischen Staatlichen Universität, Iraida Bott, stellvertretende Direktorin für wissenschaftliche und pädagogische Arbeit des Museums-Reservats von Zarskoje Selo, und Pierre-Christian Brochet, Kurator der Abteilung für zeitgenössische Kunst an der Hochschule für Design HSE, Vorträge. Alle Experten sprachen einhellig von der Größe der Sammlung und des Katalogs sowie von ihrer Bedeutung für die Kunstgeschichte im Allgemeinen und für die Erforschung der Porzellankunst im Besonderen.

John Bowlt, Gründer und Direktor des Instituts für zeitgenössische russische Kultur an der Universität von South Carolina, und Nicoletta Misler, Professorin an der L'Orientale, Kunsthistorikerin und Leiterin des Zentrums für das Studium der russischen Kunst an der L'Orientale, haben eine gemeinsame Ansprache für die Konferenz vorbereitet: „Die Sorgfalt, die Geduld, der Enthusiasmus und die Entschlossenheit, mit der Elena Baturina die Sammlung zusammengetragen hat, ob es sich nun um einzelne Stücke oder ganze Dienstleistungen handelt, sind wirklich bewundernswert. Was das Werkverzeichnis betrifft: Was für ein großartiges Beispiel von Wissenschaft und eine monumentale Leistung! Ich gratuliere allen Herausgebern und Autoren zur Bewältigung dieser pharaonischen Aufgabe - ein Beispiel für beharrliche vergleichende Forschung, eine neue intellektuelle Perspektive."