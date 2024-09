Huawei stellt die Xinghe Intelligent Autonomous Driving Network Lösung vor und beschleunigt damit den digitalen und intelligenten Wandel in allen Branchen

Da KI-Technologien kritische Meilensteine erreichen und sich KI-Anwendungen einem Wendepunkt nähern, werden KI-Lösungen zunehmend von der Industrie übernommen. Außerdem hat die rasche Entwicklung der Rechenleistung zur weit verbreiteten Implementierung von digitalen Zwillingen und verschiedenen Large Language Models (LLM) geführt, wodurch die Netzwerkintelligenz in eine neue Phase der raschen Entwicklung eingetreten ist. Die Einbindung dieser neuen Technologien in den Netzwerkbereich ist mittlerweile unumgänglich.

Um diesen Fortschritten Rechnung zu tragen, hat Huawei die Xinghe Intelligent Autonomous Driving Network Lösung für Unternehmen eingeführt. Wang Hui, Präsident des NCE-Bereichs bei der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, betonte, dass die Lösung über eine dreischichtige Architektur verfügt, die intelligente Netzwerkelemente (NEs), digitale Zwillinge und ein intelligentes Gehirn umfasst. Sie umfasst fundamentale Fähigkeiten, einschließlich des 10B-Level-Corpus-Telekom-Grundmodells und Simulationen auf der Grundlage des Cloud-Map-Algorithmus, um ein L4-Netz für autonomes Fahren zu schaffen, das in der Lage ist, Risiken selbst zu erkennen, Fehler selbst zu beheben und Änderungen selbst zu überprüfen. Diese Lösung bietet einen KI-gestützten O&M-Experten, der für verschiedene Branchen, darunter das Finanz- und Bildungswesen, entwickelt wurde.

Intelligente NEs: Diese NEs können innerhalb von Millisekunden umfassende Daten erfassen – einschließlich Diensten, Datenverkehr und Anwendungen – und damit wichtige Daten für netzwerkweite Intelligenz zu liefern und die Verarbeitungseffizienz der zugrunde liegenden Netzwerkgeräte erheblich zu verbessern.

Digitale Zwillinge: Die digitale Netzkarte erstellt eine mehrdimensionale Echtzeit-Visualisierung des Netzes und ermöglicht Online-Simulationen. Sie bietet eine leichtgewichtige Lösung für Betrieb und Wartung (O&M), die das Ausprobieren erleichtert und die innovative Iteration des Netzbetriebs beschleunigt.

Intelligentes Gehirn: Auf der Grundlage des Telekommunikationsmodells interpretiert diese Komponente die Absichten des Benutzers anhand natürlicher Sprache, wandelt die Benutzeranforderungen um und ruft dynamisch verschiedene szenariobasierte KI-Agents auf, um eine durchgängige Netzwerkintelligenz zu erreichen.

Da sich die KI-Modelltechnologien weiterentwickeln und in der Anwendung vertiefen, setzt Huawei weiterhin auf kontinuierliche Forschung und Entwicklung, um präzisere intelligente Entscheidungen zu treffen und ein effizientes automatisiertes Management in verschiedenen Szenarien zu erreichen, was letztlich dazu beiträgt, dass sich die Netzwerke der Kunden in Richtung L4-High-Level-Intelligenz entwickeln.

