Große Markteinführung von S07 und S09

TASHKENT, Usbekistan, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Am 26. September 2024 veranstaltete SOUEAST Motor in Tashkent, Usbekistan, die globale Markeneinführungszeremonie. Auf dieser Konferenz wurden die neue Strategie der Marke und die neuen Produkte vorgestellt: der Smart Premium D-Klasse SUV S09 und der Urban Intelligent C-Klasse SUV S07, womit ein neues Kapitel in der globalen Expansion von SOUEAST aufgeschlagen wird.

Während der Konferenz stellte SOUEAST seinen neuen Markenslogan „EASE YOUR LIFE" vor, der für das Engagement von SOUEAST steht, einen entspannten und sorglosen Lebensstil in jedes Detail seiner Produkte und Dienstleistungen zu integrieren. SOUEAST kündigte auch die Entwicklung eines neuen Produkt- und Dienstleistungssystems an, das auf drei Produkt-DNAs basiert: STYLISH, COMFORT und WARM-TECH, die der urbanen Jugend inmitten ihres schnelllebigen Lebens eine EASE-Erfahrung bieten.

Strategischer Plan: Expansion in über 80 Märkte in fünf Jahren

SOUEAST hat erstklassige internationale Lieferanten, ein globales Forschungs- und Entwicklungssystem und eine intelligente Fertigungstechnologie integriert und damit eine solide Grundlage für seine globale Strategie geschaffen. Herr Ke, Vice President von SOUEAST Motor, sagte: „Wir bauen weltweit 3 Produktionszentren und 10 KD-Werke auf und verfügen derzeit über 10 globale Forschungs- und Entwicklungszentren. In den nächsten fünf Jahren plant SOUEAST den Eintritt in über 80 globale Märkte und die Eröffnung von mehr als 1.500 Verkaufsstellen."

Zwei Modelle zum Vorverkauf: Vorstellung der Urban Premium Serie

Der S09 ist das Flaggschiff unter den SUVs, das sich auf die Bedürfnisse der neuen urbanen Elite im täglichen Pendlerverkehr und bei Familienausflügen konzentriert. Im Mittelpunkt stehen ein luxuriöses Erscheinungsbild, ein komfortables Platzangebot für 7 Personen und hervorragende Fahreigenschaften. Die Hybridversion: Der S09DM wurde zur gleichen Zeit veröffentlicht. Der S07 bietet sowohl eine Fünf- als auch eine Siebensitzer-Variante und setzt auf trendiges Design und intelligente Technologie, um den neuen jungen Nutzern ein komfortables und trendiges Reiseerlebnis zu bieten. Herr Dai, Executive Vice President von SOUEAST Motor, betonte: „Die S09 und S07 sind nur der Anfang, sie markieren offiziell den Eintritt von SOUEAST in den usbekischen Markt und bedeuten ein neues Kapitel für die Marke weltweit. In den nächsten 5 Jahren planen wir die Einführung von elf Produkten in zwei Segmenten und vier Kategorien, darunter SUVs und Limousinen. Das SUV-Angebot wird die Segmente B, C und D abdecken. Diese Produkte werden ICE-, PHEV- und sogar BEV-Modelle für die Zukunft umfassen."

Von Usbekistan aus hat SOUEAST offiziell den ersten Schritt in Richtung Globalisierung gemacht. Mit seinen führenden Produkten und Dienstleistungen wird SOUEAST auch in Zukunft die Erwartungen seiner Kunden übertreffen und ihnen ein entspanntes und angenehmes Fahrerlebnis bieten.

