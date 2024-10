Vereinfachung ist der einzige Weg gegen Überbürokratisierung

Bonn (ots) - "Sanierungsfall Deutschland: Packen wir's an!"- Buchvorstellung mit

Das in diesem Jahr in Kraft getretene vierte Bürokratieentlastungsgesetz wird

durch unzählige neue Vorschriften aus dem letzten Jahr konterkariert, die die

Wirtschaft auf Jahre hinweg schwer belasten werden, sagt Harald Müller,

Geschäftsführer der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA). Die höchsten neuen

bürokratischen Hürden hat der Gesetzgeber beim Bauen, beim Heizen und in der

Industrie aufgetürmt, beklagt der BWA-Chef. Das vom Nationalen Normenkontrollrat

als "größter Bürokratietreiber 2023" eingestufte Gebäudeenergiegesetz stehe

beispielhaft für den "Bürokratie-Irrsinn", meint Harald Müller.







400 konkreten Vorschlägen zum Bürokratieabbau aus der Wirtschaft hätten gerade

einmal elf den Weg in das Gesetz gefunden, bemängelt der BWA-Chef. Zwar sei es

begrüßenswert, dass Arbeits- und Mietverträge nunmehr digital abgeschlossen und

gekündigt werden können. "Doch auf die Firmengründung via Internet, wie sie in

Österreich oder Dänemark bereits gang und gäbe ist, warten wir in Deutschland

weiterhin", macht er klar, warum ihm die Entlastung nicht weit genug geht. Nicht

einmal ein Drittel der im Jahr 2017 angestrebten 575 Behördenleistungen, die

online verfügbar gemacht werden sollen, stünden sieben Jahre später im Internet

zur Verfügung. Harald Müller formuliert spitz: "Das jüngste

Bürokratieentlastungsgesetz würde man in einem Arbeitszeugnis wohl mit 'er hat

sich stets bemüht' bewerten - will heißen: gelungen ist ihm wenig."



Ausweg: Vereinfachung



In seinem neuen Buch "Sanierungsfall Deutschland: Packen wir's an!" (ISBN

978-3-98674-116-7) gibt Harald Müller gemeinsam mit Co-Autorin Astrid Orthmann

eine fundamentale Antwort auf die Frage, wie Entbürokratisierung gelingen kann.

Der einzige Ausweg sei demnach die Vereinfachung.



Auszug aus dem Buch:



Unsere moderne Welt ist komplex, dementsprechend benötigen wir ausgeklügelte

Regeln. Es wäre schön, wenn alles einfacher wäre, aber leider, leider, muss es

halt kompliziert sein... so lautet das gängige Argument aller

Verwaltungsverfechter. Doch dieses Argument ist grundlegend falsch. Gerade weil

unsere Welt kompliziert ist, gehört es zu den vornehmsten Aufgaben der Politik,

sie für die Bevölkerung möglichst leicht verständlich und einfach handhabbar zu

machen.



Was die Politiker von Steve Jobs lernen können



