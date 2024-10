Barrick Gold – die Nummer 2 im Goldbergbau weltweit

Das Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SY2ZL50 bietet beim Preis von 16,65 Euro einen Puffer von 6,2 Prozent. Beim Höchstbetrag (Cap) von 20 US-Dollar errechnet sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von ca. 1,30 Euro oder 30,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 20.12.24 zumindest auf Höhe des Caps notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 12,1 Prozent Puffer (März)

Mehr Puffer gibt’s beim Discounter von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MG3A3P5: Bei einem Preis von 15,60 Euro beträgt der Puffer über 12 Prozent. Das Cap von 20 US-Dollar begrenzt den Gewinn bei konstanten Wechselkursen auf ca. 1,45 Euro oder 19,2 Prozent p.a. In diesem gewinnmaximalen Szenario notiert die Aktie am 15.3.24 auf Höhe des Caps oder drüber. Barausgleich in allen Szenarien.

Wechselkursgesicherte Bonus-Strategie mit 20 Prozent Puffer (März)

Das Quanto-Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB (ISIN DE000HD774S1) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 22 US-Dollar ausgestattet. Sofern die Barriere bei 16 US-Dollar (Puffer 20 Prozent) bis zum Bewertungstag 15.3.24 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 22 Euro. Beim Kaufpreis von 20,20 Euro und konstanten Wechselkursen liegt die maximale Rendite bei 1,80 Euro oder 17,5 Prozent p.a. Attraktives Pricing ohne Aufgeld.

ZertifikateReport-Fazit: Von einem längerfristig hohen Goldpreis sollten insbesondere die Top-Minenbetreiber profitieren. Wer ein Investment in Barrick Gold defensiv ausrichten will, kann mit den Discount- und Bonus-Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen generieren und sich vor moderaten Kursschwächephasen schützen.

