Panasonic Holdings hält eine Keynote auf der CES 2025

Yuki Kusumi, Group CEO, wird die Bühne betreten

ARLINGTON, Virginia, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA) betont, wie Technologie alle Facetten unseres Lebens berührt, und kündigt Yuki Kusumi, Group CEO, Panasonic Holdings Corporation, als Eröffnungsredner für die CES 2025 an. Herr Kusumi und Kinsey Fabrizio, Präsident der CTA, werden heute auf einer Veranstaltung in Tokio, Japan, die Neuigkeiten bekannt geben und darüber sprechen, was auf der CES 2025 zu erwarten ist.

„WELL into the Future, so lautet unser Thema für die CES 2025", so Kusumi. „Das Vermächtnis der Panasonic Group, einen sozialen Beitrag zu leisten, das auf unseren sieben Gründungsprinzipien beruht, treibt uns weiterhin an, um die Vision unseres Gründers zu erfüllen, das Heute besser als das Gestern und das Morgen besser als das Heute zu machen."