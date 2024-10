Riverside erweitert Dastex-Gruppe durch Übernahme von pure11

Drittes Add-on erweitert Produktportfolio und Marktpräsenz in der DACH-Region

CLEVELAND, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- The Riverside Company (Riverside), die auf mittelständische Wachstumsunternehmen spezialisierte, weltweit tätige Investmentgesellschaft, gab bekannt, dass ein verbundener europäischer Fonds (REF) eine bindende Vereinbarung zur Investition in die pure11 GmbH (pure11), einen deutschen Distributor von Verbrauchsmaterialien für Reinräume und andere kontrollierte Umgebungen, eingegangen ist. Die Investition ist die dritte Add-on Akquisition in 16 Monaten für das Portfoliounternehmen Dastex Group GmbH (Dastex), ein auf Reinraumkleidung und Verbrauchsmaterialien spezialisierter Distributor in Europa. Der Abschluss des Geschäfts steht unter dem Vorbehalt der üblichen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden.