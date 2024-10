DAX prallt am langfristigen Widerstand nach unten ab

Es ist im DAX (Future) mit einer Gegenbewegung bis in den Bereich von 19.450/19.500 Punkte zu rechnen, die aktuell bereits läuft. In der Folge sollte der DAX aber den Bärenritt fortsetzen und zunächst Kurs auf die Marke von 19.000 Punkten nehmen. Dabei ist weiterhin die Lage im Fear-Greed-Index zu beachten, der im überkauften Bereich notiert und sich noch weiter abkühlen sollte. Ebenso die Lage im am Vortag genannten RSI-Indikator, der weiterhin nahe am überkauften Bereich notiert und Luft nach unten hat. Auch saisonal ist ja bis Mitte Oktober eher mit Kursabgaben im DAX zu rechnen. Als Signalgeber für den weiteren Kursverlauf dient uns der 10er-EMA im 4-Stundenchart, der im DAX (Future) bei 19.450 Punkten und im DAX (Kassa) bei 19.300 Punkten notiert. Solange der 10er-EMA nicht nachhaltig überschritten wird, sind eher erneut fallende Kurse zu erwarten. Die Erholung sollte also im Bereich des 10er-EMA auslaufen, bevor es dann wohl weiter abwärtsgeht.

Aktuelle Lage