Stanley Druckenmiller shortet US-Bonds & hält sich von der China-Rallye fern

Auf der Konferenz in New York sagte er, sein ehemaliger Chef würde sich "schämen", wenn er nicht stärker auf fallende Kurse bei US-Anleihen gesetzt hätte, da er davon ausgeht, dass die Inflation nun auf ein Niveau steigen könnte, das zuletzt in den 1970er Jahren erreicht wurde.

Bezüglich China sagte Druckenmiller, er habe "kein Interesse" an China, "solange Xi Jinping das Land regiert". Anleger haben sich seit letzter Woche in chinesische Aktien gestürzt, nachdem die People's Bank of China am vergangenen Dienstag einen großen Anreiz vorgestellt hatte, der eine massive Rallye auslöste, die noch immer anhält.

David Tepper von Appaloosa Management sagte dagegen vergangene Woche, dass er in großem Stil auf China wettet und alles kauft: "ETFs, Futures – alles!"

Druckenmiller hingegen sagte, er "liebe" Japan – ein Land, das seiner Meinung nach auf einem kapitalistischen Weg ist. Gleichzeitig bezeichnete er Argentinien als "großartige Investitionsmöglichkeit" mit einem "brillanten Anführer" in Form des rechtslibertären Javier Milei. Milei wurde im vergangenen Jahr zum Präsidenten des Landes gewählt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion