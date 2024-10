Techem wird für 6,7 Milliarden Euro übernommen: Ein Meilenstein für die Energiewende!

Techem, gegründet 1952, hat sich zu einem der größten Anbieter digitaler Energiedienstleistungen entwickelt und ist in 18 Ländern aktiv. Das Unternehmen betreut über 13 Millionen Wohnungen und bietet mehr als 62 Millionen digitale Messgeräte an. Techem unterstützt die Immobilienwirtschaft dabei, Energieeffizienz zu steigern und CO2-Emissionen zu reduzieren, was besonders relevant ist, da der Gebäudesektor weltweit etwa 40 % der CO2-Emissionen verursacht.

Matthias Hartmann, CEO von Techem, äußerte sich optimistisch über die Partnerschaft mit TPG und GIC, die entscheidend zur Umsetzung der Unternehmensstrategie beitragen sollen. Die Investoren bringen umfangreiche Expertise in der Digitalisierung und Dekarbonisierung mit, was Techem helfen wird, seine Position in Europa und darüber hinaus auszubauen. TPG Rise Climate sieht in Techem eine Schlüsselressource zur Reduzierung von Immobilienemissionen und zur Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden.

Die Transaktion wird in zwei Tranchen gezahlt, wobei ein Teil bei Abschluss der Transaktion und der Rest im Juli 2027 fällig wird. Techem hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro überschritten. Das Unternehmen plant, seine digitale Plattform weiter auszubauen, um die Energieeffizienz im Gebäudesektor zu optimieren und den Wohnkomfort zu steigern.

Zusätzlich hat Techem kürzlich ein herausragendes ESG-Rating von 9,6 von Morningstar Sustainalytics erhalten, was das Unternehmen zu den Top 3 Prozent der bewerteten internationalen Unternehmen zählt. Diese positive Bewertung unterstreicht Techems Engagement für Nachhaltigkeit und seine Rolle als verlässlicher Partner in der Immobilienwirtschaft.

