Neuer Bericht von Oxford Economics zeigt, dass Secondhand-Kleidung die Wirtschaft um Milliarden von Dollar bereichert - jüngster Erfolg für grünes Wachstum

Second-Hand-Kleidung (SHC) trägt in Milliardenhöhe zum Bruttoinlandsprodukt bei und unterstützt Hunderttausende von umweltfreundlichen Arbeitsplätzen in Europa und Afrika, wie ein neuer Bericht von Oxford Economics heute zeigt.

OXFORD, England, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Bericht The Socio-Economic Impact of Second-Hand Clothes in Africa and the EU27+ zeigt, dass der Sektor - ein wichtiger Bestandteil einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft für Textilien - im Jahr 2023 einen geschätzten Gesamtbeitrag von 7 Mrd. € (7,6 Mrd. $) zum BIP der EU und des Vereinigten Königreichs (EU27+) leisten wird, wovon der Sektor selbst 3,0 Mrd. € (3,2 Mrd. $) generiert. Allein in Deutschland und im Vereinigten Königreich trug die Branche 670 Millionen Euro (720 Millionen Dollar) bzw. 420 Millionen Euro (450 Millionen Dollar) zum BIP bei.