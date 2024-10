Der Präsident der COP28 fordert die Vertragsparteien auf, den Konsens der VAE umzusetzen, der den Fahrplan für Klimamaßnahmen und sozioökonomische Entwicklung definiert

BAKU, Aserbaidschan , 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Präsident der COP28, Dr. Sultan Al Jaber, rief heute die Nationen dazu auf, sich bei der COP29 in Baku erneut "zu vereinen, zu handeln und zu liefern", um auf dem Mandat des historischen VAE-Konsenses vom letzten Jahr aufzubauen, der den "Weg zurück nach Paris" darstellt.

Der VAE-Konsens "stellt den entscheidenden Fahrplan für die Verwirklichung der Ziele des Pariser Abkommens dar", sagte Dr. Al Jaber in einer Rede auf der Eröffnungssitzung der Pre-COP. "Wir versammeln uns vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Konflikte und wollen erneut in allen Bereichen der Klimaagenda gemeinsame Sache machen. Was wir in Dubai geleistet haben, wollen wir in Baku weiter ausbauen. Lasst uns noch einmal zusammenkommen, handeln und etwas erreichen."