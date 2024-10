Anlagenbauer Gea erlöst mehr und wird profitabler

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea hat das vergangene Quartal profitabler abgeschlossen und mehr erlöst. Der Umsatz der drei Monate bis Ende September stieg auf Basis vorläufiger Zahlen organisch um 1,4 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Restrukturierungskosten (Ebitda) stieg gegenüber dem Vorjahr um 10 Millionen auf 217 Millionen Euro. Analysten hatten in etwa damit gerechnet. Die entsprechende Marge verbesserte sich um fast einen Prozentpunkt auf 16,1 Prozent.

Bei den Auftragseingängen verzeichnete Gea ein organisches Plus um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nun 1,3 Milliarden Euro.

Kurz zuvor hatte der Konzern bekannt gegeben, mit einem noch profitableren Gesamtjahr zu rechnen als bislang. Die operative Marge vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Restrukturierungskosten dürfte auf 15,4 bis 15,6 Prozent steigen. Zuletzt peilten die Manager hier 14,9 bis 15,2 Prozent an nach 14,4 Prozent im Jahr zuvor. Beim organischen Umsatzwachstum geht der Vorstand weiter von zwei bis vier Prozent aus.

Die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal will Gea am 6. November vorstellen./ngu/stk