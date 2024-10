Bildungseinrichtungen aus Bayern, Brandenburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen gewinnen den begehrten Arbeitgeberpreis für Bildung 2024 (FOTO)

Berlin (ots) - Deutscher Arbeitgeberpreis für Bildung zeichnet Spitzenprojekte

im Bereich "Zukunftskompetenzen!" aus: Bildungseinrichtungen aus Bayern,

Brandenburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen gewinnen begehrten Bildungspreis.



25 Jahre Deutscher Arbeitgeberpreis für Bildung stehen für ein

Vierteljahrhundert Arbeitgeberengagement für herausragende Bildung. Im

Jubiläumsjahr werden Spitzenprojekte ausgezeichnet, die sich die Förderung von

"Zukunftskompetenzen!" zum Ziel gemacht haben. Vier Preisträger aus den

Bereichen frühkindliche, schulische, berufliche und hochschulische Bildung

dürfen sich über jeweils 10.000 Euro freuen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Preisträger Kita: AWO Kita Lütticher Straße Geilenkirchen(Nordrhein-Westfalen)- Preisträger Schule: Sport- und Kreativitätsgesamtschule Leonardo da VinciCampus, Nauen (Brandenburg)- Preisträger Berufliche Bildung: Berufliche Schule für Medien undKommunikation, Hamburg- Preisträger Hochschule: Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,Nürnberg (Bayern)Die Personalvorstände der Partnerunternehmen Deutsche Bahn AG und Siemens AG,Martin Seiler und Judith Wiese, überreichten die Auszeichnung persönlich auf demDeutschen Arbeitgebertag in Berlin an die Vertreterinnen und Vertreter derBildungseinrichtungen - auch im Namen von Arbeitgeberpräsident Dr. RainerDulger.Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger erklärt: "Bildung ist unsere wichtigsteRessource: Die Lernenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. AlsUnternehmer weiß ich das nur zu gut. Darum brauchen wir Bildungseinrichtungen,die unsere Kinder und Jugendlichen stark machen für die Zukunft - und zwarentlang der gesamten Bildungskette. Umso wichtiger ist das Signal, das wir zum25. Jubiläum des Deutschen Arbeitgeberpreises für Bildung aussenden wollen:Innovative Bildungskonzepte geben wichtige Impulse für die Fortentwicklungunseres Bildungssystems. Unsere diesjährigen vier Preisträger zeigeneindrücklich, wie man mit ganz unterschiedlichen Ansätzen - von Kita und Schulebis Berufsschule und Hochschule - Lernende für die Zukunft fit macht. Damit sindsie Vorbilder für ganz Deutschland und eröffnen Perspektiven für eineleistungsfähige Ausbildungskultur."Judith Wiese, Vorständin für Personal und Nachhaltigkeit sowie Arbeitsdirektorinder Siemens AG, betont: "Was wir jetzt und künftig brauchen sind Kompetenzen wiekritisches und kreatives Denken, Neugierde, Resilienz sowie die Fähigkeit,effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Und zwar in allenAltersstufen. Bildung ist der entscheidende Faktor für ein wettbewerbsfähiges