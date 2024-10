Das macht den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem erfolglosen Vertriebler (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Die Vertriebsbranche ist von Konkurrenz geprägt - es reicht dahernicht aus, nur die Grundlagen zu beherrschen. Der Unterschied zwischen Erfolgund Misserfolg liegt dabei oft in den charakterlichen und mentalen Eigenschafteneines Vertrieblers. Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch, Geschäftsführer derKaMo Consulting GmbH, wissen, dass es auf mentale Stärke, Durchhaltevermögen unddie Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen, ankommt. Was genau einenerfolgreichen Vertriebler ausmacht und welche Rolle die richtige Ausbildungdabei spielt, erfahren Sie hier.Viele Menschen träumen von einer erfolgreichen Karriere in der Vertriebsbranche,die nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, sondern auch berufliche Erfüllungverspricht. Gerade der Außendienst bietet vielversprechende Möglichkeiten fürMenschen, die eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit suchen. Doch nichtjeder, der diesen Weg einschlägt, schafft es, dauerhaft erfolgreich zu sein. DerUnterschied zwischen einem erfolgreichen und einem erfolglosen Vertriebler liegtdabei oft nicht im Fachwissen oder den äußeren Bedingungen, sondern vielmehr inden charakterlichen und mentalen Fähigkeiten. "Manche scheitern, weil ihnen diementale Stärke und die nötige Ausdauer fehlen", erklärt Kazim Kaygin von derKaMo Consulting GmbH. "Vertriebserfolg erfordert schließlich nicht nur harteArbeit, sondern auch das richtige Mindset. Wer das vernachlässigt, wird auflange Sicht Schwierigkeiten haben, sich in dieser Branche zu behaupten.""Mit der richtigen Ausbildung kann an diesen Schwächen aber gearbeitet und jederaufs Erfolgskurs gebracht werden", fügt sein Geschäftspartner MohammadSchwäbisch hinzu. Genau eine solche Ausbildung bieten sie ihren Kunden: Nachdemsie in einem Unternehmen tätig gewesen waren, das ihnen keine ausreichendenKarrierechancen bot, gründeten Kazim Kaygin und Mohammad Schwäbisch ihr eigenesUnternehmen. Mit ihrer Firma haben sie sich auf die Ausbildung von Vertrieblernspezialisiert, die Verbraucher in Berlin bei der Auswahl der besten Strom- undGastarife unterstützen. Ihr Angebot richtet sich sowohl an erfahreneAußendienstler als auch an Quereinsteiger, die durch eine intensive Schulungschnell erfolgreich werden und ein stabiles, mittleres vierstelligesMonatsgehalt erzielen können. Die KaMo Consulting GmbH legt großen Wert auf eineumfassende und serviceorientierte Beratung, um ihren Kunden deutlicheEinsparungen bei Energieverträgen zu ermöglichen. Aufgrund der hohen Nachfrage