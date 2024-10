Pyrum Innovations AG: 10 Millionen Euro für nachhaltiges Recycling gesichert!

Die Pyrum Innovations AG hat am 22. Oktober 2024 erfolgreich eine Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Millionen Euro platziert. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden 363.637 neue Aktien zu einem Preis von 27,50 Euro pro Aktie ausgegeben. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird für den Bau eines neuen Standorts in Perl-Besch, für Beteiligungen an Joint Ventures zur Errichtung neuer Anlagen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Kapitalerhöhung wurde ohne Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre durchgeführt, was bedeutet, dass die neuen Aktien nicht den bisherigen Aktionären angeboten wurden. Dies ist eine gängige Praxis, um schnell Kapital zu beschaffen. Die Ralf Bohle GmbH, bekannt durch ihre Marke „Schwalbe“, hat sich mit 4 % an Pyrum beteiligt, was die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen stärkt.