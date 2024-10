Holcim steigert Profitabilität trotz Umsatzrückgang – starke EBIT-Marge!

Holcim hat die Erwartungen der Analysten hinsichtlich des Betriebsgewinns übertroffen, jedoch beim Umsatz leicht verfehlt. Der Konzern hält an seinen Jahreszielen fest, die kürzlich angepasst wurden. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in lokaler Währung sowie ein überproportionaler Anstieg des wiederkehrenden EBIT angestrebt. Die EBIT-Marge soll über 18,5 Prozent steigen, und der Free Cashflow wird weiterhin bei über 3 Milliarden Franken erwartet.

Der Schweizer Baustoffhersteller Holcim hat im dritten Quartal 2024 eine Verbesserung der Profitabilität erzielt, trotz eines Rückgangs des Umsatzes. Der Umsatz fiel um 3,0 Prozent auf 7,12 Milliarden Franken, was auf den starken Schweizer Franken zurückzuführen ist. Organisch konnte das Unternehmen jedoch ein leichtes Wachstum von 0,3 Prozent verzeichnen. Der wiederkehrende Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 4,6 Prozent auf 1,67 Milliarden Franken, was die EBIT-Marge auf einen Rekordwert von 23,5 Prozent anhebt, verglichen mit 21,8 Prozent im Vorjahr.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie hat Holcim im dritten Quartal sechs Übernahmen getätigt, um seine Marktposition zu stärken und das Segment Solutions & Products auszubauen. Der Konzern investiert verstärkt in nachhaltige Lösungen, was sich in einem Anstieg des Umsatzanteils von nachhaltigen Produkten wie ECOPact und ECOPlanet zeigt. Diese Produkte machten in den ersten neun Monaten 29 Prozent bzw. 25 Prozent des Umsatzes aus.

Holcim plant zudem eine Börsennotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein wird. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, neues Wertsteigerungspotenzial für alle Stakeholder zu erschließen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 erzielte Holcim einen Umsatz von 19,93 Milliarden Franken, was einem organischen Wachstum von 1,2 Prozent entspricht. Der wiederkehrende EBIT stieg auf 3,88 Milliarden Franken, was einem Anstieg von 11,1 Prozent in lokaler Währung entspricht. Die EBIT-Marge für diesen Zeitraum verbesserte sich auf 19,5 Prozent.

Insgesamt zeigt Holcim eine robuste Leistung und eine klare Ausrichtung auf nachhaltige Baulösungen, während das Unternehmen gleichzeitig seine Profitabilität in einem herausfordernden Marktumfeld steigert.

Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 88,59EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2024, 12:58 Uhr) gehandelt.