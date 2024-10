5G für Endkunden im Fokus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Imagine Live Innovation Days legen den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung

und Leistungssteigerung von 5G-Netzen und geben Ausblick auf den Weg hin zu 6G

- Drei Themenbereiche "Make it Memorable", "Network Innovation" und "Network

Evolution" zeigen in Live-Demos und Vorträgen die Leistungsfähigkeit der

neusten Mobilfunktechnik



Am 5. und 6. November 2024 lädt Ericsson in Aachen zum dreizehnten Mal zu den

Imagine Live Innovation Days ein. Auf der Hausmesse des Ericsson Eurolabs können

sich geladene Kunden und Medienvertreter einmal jährlich untereinander und mit

den Expert:innen von Ericsson austauschen und die neuesten Trends, Technologien

und Forschungsansätze im Mobilfunkmarkt diskutieren.





