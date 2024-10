XXXLutz eröffnet sein erstes City-Küchenstudio (FOTO)

Würzburg (ots) -



- Gewohnter Rundum-Service und enorme Auswahl in Bestlage: Omnichannel-Händler

XXXLutz erweitert sein Küchenangebot um den ersten Innenstadt-Standort

hierzulande

- "Unser Anspruch ist es, dort zu sein, wo unsere Kunden sind", sagt Alois

Kobler, CEO XXXLutz Deutschland



Ab in die Innenstadt! XXXLutz eröffnet am Montag, 28. Oktober 2024, in Hannover

sein erstes City-Küchenstudio und erschließt mit der Premiere am

Aegidientorplatz den nächsten erfolgsversprechenden Vertriebskanal in

Deutschland. "Unser Anspruch ist es, dort zu sein, wo unsere Kunden sind",

betont Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Der klassische Möbelhandel auf

der stadtnahen, verkehrstechnisch perfekt angebundenen grünen Wiese zählt

genauso dazu wie das Online-Geschäft oder die Heimberatung in den vier Wänden

unserer Kundinnen und Kunden. Und jetzt gehen wir in Hannover erstmals auch

direkt in die City, bieten in bester Lage unseren besten Rundum-Service zum

garantiert besten Preis! Mit der Eröffnung in Hannovers Innenstadt gehen wir

unseren Weg als Omnichannel-Händler konsequent weiter."





