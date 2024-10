Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 29-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Uranium Energy erhöht Produktionskapazität

Uranium Energy konnte vor wenigen Tagen bekanntgeben, dass es vom Wyoming Department of Environmental Quality, Uranium Recovery Program, die Genehmigung erhalten hat, die lizenzierte Produktionskapazität in seiner zentralen Aufbereitungsanlage Irigaray auf 4,0 Millionen Pfund U3O8 jährlich zu erhöhen. Damit hat das Unternehmen dann 12,1 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr an kombinierter lizenzierter Produktionskapazität in den USA nach Abschluss der bereits angekündigten Übernahme der Vermögenswerte von Rio Tinto in Wyoming.

News: Uranium Energy Corp. erhöht die lizenzierte Produktionskapazität auf 4 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr in der Irigaray-Aufbereitungsanlage

Unternehmensnews

Calibre Mining vermeldet Quartalszahlen

Calibre Mining gab kürzlich die Betriebsergebnisse für die drei Monate und neun Monate bis zum 30. September 2024, eine aktualisierte Prognose für 2024 und ein Update zur Goldmine Valentine bekannt. So vermeldete das Unternehmen konsolidierte Goldverkäufe im dritten Quartal von 46.076 Unzen sowie konsolidierte YTD-Goldverkäufe von 166.200 Unzen. Die konsolidierte Produktionsprognose für 2024 wurde auf 230.000-240.000 Unzen korrigiert. Nicaraguas Minenpläne für das 4. Quartal sehen eine deutlich höhere Erzförderung vor, wobei die Produktion voraussichtlich 60.000-70.000 Unzen betragen wird. Trotz der Erhöhung des Erztransports zu Libertad um 30 % auf 3.000 Tonnen pro Tag im 4. Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg der Lagerbestände um ca. 30.000 Unzen bis zum Jahresende, die für die Verarbeitung im Jahr 2025 zur Verfügung stehen. Die Bauarbeiten in Valentine sind zum 30. September 2024 zu mehr als 81 % abgeschlossen.

News: Calibre gibt die Goldproduktion für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt

Collective Mining entdeckt neues Porphyrsystem

Collective Mining gab jüngst die Untersuchungsergebnisse für die ersten vier Erkundungsbohrungen bekannt, die darauf abzielen, die mineralisierte Einheit der frühen Porphyrphase im südlichen Teil des Ziels Plutus zu umreißen. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 328,05 Meter @ 0,31 g/t Goldäquivalent von der Oberfläche sowie 199,60 Meter @ 0,33 g/t Goldäquivalent von der Oberfläche einschließlich 38,45 Meter @ 0,60 g/t Goldäquivalent. Das Unternehmen betreibt derzeit fünf Bohrgeräte auf dem Projekt Guayabales als Teil seines vollständig finanzierten und planmäßigen 40.000-Meter-Bohrprogramms für das Jahr 2024, wobei zwei Geräte auf dem Apollo-System, zwei Geräte auf dem Trap-System und das letzte Gerät auf Plutus eingesetzt werden.

News: Collective Mining entdeckt ein Porphyrsystem bei Plutus per Bohrkern von 328,05 Metern mit 0,31 g/t Goldäquivalent ab der Oberfläche

Millennial Potash berichtet über gute Beziehungen zwischen Gabun und den USA

Millennial Potash meldete den Aktionären ein Update zu den jüngsten politischen Entwicklungen in Gabun, der Heimat seines Projekts Banio Potash. Am 3. Oktober 2024 begrüßten demnach die USA den Übergangspräsidenten Brice Clotaire Oligui Nguema, als die USA und Gabun das vierundsechzigjährige Bestehen diplomatischer Beziehungen feierten und ihre Absicht bekundeten, ihre Partnerschaft auszubauen. Die USA würdigten Gabuns Engagement für einen demokratischen Übergang und wiesen darauf hin, dass dies eine Gelegenheit sei, diese Partnerschaft auch in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Sicherheit zu stärken. Das Außenministerium teilte mit, dass die USA beabsichtigen, die laufenden Bemühungen Gabuns um einen umfassenden Übergang zur Demokratie im Rahmen der Initiative für demokratische und politische Übergänge in Afrika (ADAPT) zu unterstützen. Die ADAPT-Initiative wird das Verfassungsreferendum sowie freie, faire und transparente Wahlen unterstützen. Die US-Regierung wird mit dem Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) und dem U.S. Institute of Peace zusammenarbeiten, um technische Hilfe zur Stärkung der Wahlverwaltung und der Wähleraufklärung zu leisten und Journalisten und die Zivilgesellschaft bei der Überwachung der Wahlprozesse zu unterstützen.

News: Millennial Potash informiert über die jüngsten Kooperationsvereinbarungen zwischen den Vereinigten Staaten und Gabun

Premier American Uranium schließt erstes Bohrprogramm auf Cyclone ab

Premier American Uranium gab vor wenigen Tagen den erfolgreichen Abschluss des Explorationsbohrprogramms 2024 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Cyclone ISR im Great Divide Basin in Wyoming bekannt. Die Ergebnisse von mehr als 40 Bohrlöchern deuten auf das Vorhandensein einer Uranmineralisierung hin, die entlang eines scheinbar ½ Meile langen, von Osten nach Westen verlaufenden Trends vorkommt, der noch nicht vollständig definiert wurde. Diese Zone scheint in mehrere Richtungen offen zu sein, mit Bohrabschnitten von bis zu 0,088 % eU308 über eine Mächtigkeit von 10,5 Fuß.

News: Premier American Uranium schließt erfolgreiches Eröffnungsbohrprogramm auf dem Cyclone ISR-Uranprojekt im Great Divide Basin, Wyoming, ab

Sibanye-Stillwater mit vorübergehender Produktionseinstellung

Sibanye-Stillwater informierte jüngst darüber, dass die Arbeiten in seinem Century-Betrieb in Queensland, Australien, durch ein regionales Buschfeuer beeinträchtigt wurden. Während das Einsatzteam in der Lage war, die primäre Infrastruktur des Century-Betriebs (Aufbereitungsanlage, Hydromine, Flughafen, unterirdische Leitung für das Erz-Wasser-Gemisch (Slurry) und Camp) zu schützen, kam es zu einem erheblichen Verlust der oberirdischen Rohrleitungsinfrastruktur, einschließlich der Versorgungs- und Wasserleitungen, die die Hydromine mit der Aufbereitungsanlage verbinden, sowie anderer wichtiger Versorgungsleitungen. Die Lieferanten wurden kontaktiert und Bestellungen für Ersatzrohre aufgegeben. Aufgrund der Menge der erforderlichen Rohrleitungen wird der Betrieb voraussichtlich bis zum 16. November 2024 eingestellt bleiben. Infolgedessen rechnen wir damit, dass die Produktion von Zinkmetall im vierten Quartal 2024 um etwa 9.680 gewinnbare Tonnen geringer ausfallen wird als prognostiziert.

News: Arbeiten im Century-Betrieb wurde aufgrund der Auswirkungen eines regionalen Buschfeuers eingestellt

Southern Cross Gold bestätigt weitere hochkarätige Goldzone

Southern Cross Gold hat kürzlich eine bedeutende Entdeckung gemacht hat, die die Mineralisierung 140 Meter unterhalb früherer Bohrungen bei der historischen Mine Golden Dyke auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria erweitert. Dort stieß man unter anderem auf 3,3 Meter @ 34,1g/t Goldäquivalent und 12,9 Meter @ 7,4g/t Goldäquivalent.

News: SXG bestätigt dritte hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierungszone im Projekt Sunday Creek

Vizsla Silver schließt wichtige Akquisition ab

Vizsla Silver vermeldete kürzlich, dass es den Erwerb des in der Vergangenheit produzierenden La Garra-Metates-Distrikts im Herzen des silbergoldreichen Panuco-San Dimas-Korridors abgeschlossen hat. Im Dezember 2023 führte Vizsla Silver einen fünftägigen Besuch vor Ort durch und entnahm 37 Proben in den Aderaufschlüssen und unterirdischen Säulen der Adersysteme La Garra und Cerro Verde - Las Playas: Vierzehn Gesteinsproben, die in Adern zwischen 0,30 und 2,50 Metern entnommen wurden, wiesen Silberäquivalentgehalte von über 200 g/t auf (2,22 bis 12,30 g/t Au und 22 bis 1.156 g/t Ag).

News: Vizsla Silver schliesst Erwerb des La Garra-Metates-Gebietes ab

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

