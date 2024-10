RuggON präsentiert neueste Bergbautechnologie auf der IMARC 2024

TAIPEI, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- RuggON, eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn, die auf robuste mobile Lösungen spezialisiert ist, wird an der IMARC 2024 in Sydney, Australien, teilnehmen. Dies ist das erste Mal, dass RuggON auf der IMARC seine neuesten robusten mobilen Lösungen, einschließlich fahrzeugmontierter Computer und mobiler Tablets, die speziell für die Bergbauindustrie entwickelt wurden, den weltweit führenden Bergbauunternehmen, Fachleuten, Investoren und technischen Experten vorstellt.

Mit seinem Engagement für robuste mobile Lösungen will RuggON den Bergbaubetrieb durch Echtzeit-Datenverarbeitung, Automatisierung und Kontrolle optimieren. Die Lösungen des Unternehmens sind entscheidend für die Steigerung der Produktivität und die Senkung der Wartungskosten in der sich entwickelnden digitalen Landschaft der Bergbauindustrie.

RuggON freut sich darauf, seine Innovationen auf der IMARC zu präsentieren und zu zeigen, wie es Bergbauunternehmen bei der digitalen Transformation und beim Erreichen von Wettbewerbsvorteilen unterstützt.

Von der MINExpo in den Vereinigten Staaten bis zur IMARC 2024 in Australien nimmt RuggON aktiv an den wichtigsten globalen Bergbaumessen teil und präsentiert kontinuierlich robuste mobile Lösungen für Bergbaufahrzeuge und -ausrüstung. Dazu gehören in den Fahrzeugen eingebaute Computer, die den Fahrzeugstatus verfolgen, die Sicherheit des Fahrers gewährleisten und die Fahrerunterstützungssysteme unterstützen, während sie Daten an die Leitstelle übertragen. Darüber hinaus werden robuste Tablets für Inspektionen vor Ort und die Kommunikation mit dem Kontrollzentrum eingesetzt, um den Status aus erster Hand zu erhalten. Mit Produkten, die die Bedürfnisse und Leistungsanforderungen der Bergbauindustrie hervorragend erfüllen, möchte RuggON seinen Kunden helfen, Herausforderungen zu meistern und einen Wettbewerbsvorteil auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu erlangen.

Die Teilnehmer der IMARC 2024 werden die Gelegenheit haben, zu erfahren, wie die Technologien von RuggON die Bergbautechnologie verändern. Besuchen Sie RuggON am Stand J05, um mehr zu erfahren.

Weitere Informationen zu RuggON und seinen Angeboten finden Sie unter http://www.ruggon.com. Folgen Sie uns auch auf Ubiqconn Technology und der LinkedIn-Seite von RuggON.

Informationen zu RuggON

RuggON Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Ubiqconn Technology und ein führender Hersteller von robusten mobilen Computerlösungen. Kombination der fortschrittlichen Technologie von Ubiqconn, um Innovationen voranzutreiben und auf dem Markt für mobile Industrieanwendungen (IioT) zu expandieren. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich robuster mobiler Lösungen strebt RuggON danach, die mobile Produktivität in rauen Umgebungen zu verbessern. Ein engagiertes Ingenieursteam liefert Geräte von außergewöhnlichem Wert und Qualität, die das Benutzererlebnis verbessern. Das Unternehmen ist bestrebt, die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zu verstehen, um anwendungsorientierte, maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, die effizient und effektiv sind. RuggON hat sich verpflichtet, höhere Standards einzuhalten, um Kundenzufriedenheit zu erreichen. Es ist stolz darauf, heute unendliche Möglichkeiten zu bieten, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website http://www.ruggon.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

