Military Metals erhält Genehmigung für Listing an der OTCQB

Vancouver, BC – 29. Oktober 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien (die „Aktien“) ab morgen zum Handel am OTCQB Venture Market zugelassen sind.

Am 7. Dezember 2023 wurden die Aktien des Unternehmens erstmals auf dem OTC Pinks gehandelt. Anschließend schloss das Unternehmen erfolgreich eine Änderung der Geschäftstätigkeit zu einem Mineralexplorationsunternehmen ab. Ab dem 30. Oktober 2024 werden die Aktien des Unternehmens zum Handel auf dem OTCQB unter dem Tickersymbol „MILIF“ zugelassen. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol „MILI“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „QN90“ gehandelt.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: „Die Notierung der Stammaktien von Military Metals an der OTCQB erleichtert US-Institutionen und Privatanlegern den Zugang. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Notierung an der OTCQB die Liquidität erhöht und die Aktionärsbasis des Unternehmens erweitert.“

Die Notierung in den USA erleichtert US-Investoren den Zugang zu Transaktionen mit Aktien von Military und Investoren können Echtzeit-Kurse und Marktinformationen für das Unternehmen auf www.otcmarkets.com finden.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Verpflichtung von Adam Giddens als Berater bekannt zu geben. Herr Giddens ist ein ehemaliger Chief Executive Officer des Unternehmens und war bis zum 15. August 2024 Direktor. Er kehrt zurück, um Military Metals Corp. weiterhin geschäftlich zu unterstützen.



Über Military Metals Corp.



Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556