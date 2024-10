Super Micro Computer: Monster-Crash – der Auditor schmeißt hin!

"Wir treten zurück, weil wir kürzlich auf Informationen aufmerksam geworden sind, die dazu geführt haben, dass wir uns nicht mehr auf die Zusicherungen des Managements und des Prüfungsausschusses verlassen können und nicht mehr bereit sind, mit den vom Management erstellten Finanzberichten in Verbindung gebracht zu werden."

EY wurde im März 2023 mit der Durchführung einer Prüfung für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr des Serverherstellers beauftragt und hat keinen Bericht über die Finanzberichte von Super Micro veröffentlicht, heißt es in der Anmeldung.

Demnach seien die Prüfer zu dem Schluss gekommen, "dass wir die Prüfungsleistungen nicht mehr in Übereinstimmung mit geltendem Recht oder beruflichen Verpflichtungen erbringen können", so EY in seinem Rücktrittsschreiben.

Das Überprüfungsverfahren ist noch im Gange. Super Micro hat den Rückzug von EY zwar angefochten, versichert jedoch, auf jegliche Ergebnisse oder empfohlene Maßnahmen entsprechend zu reagieren. Es wird nicht erwartet, dass frühere Finanzberichte neu ausgestellt werden, und das Unternehmen ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Wirtschaftsprüfer.

Die Super-Micro-Aktie verliert in der Folge am Mittwoch über ein Drittel an Wert. EY war auch der Wirtschaftsprüfer, der die Bilanzen von Wirecard jahrelang abgesegnet hatte. Der Fall gilt als größter Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Im Sommer 2020 kam heraus, dass Wirecard 1,9 Milliarden Euro in seiner Bilanz nicht belegen konnte, woraufhin der Aktienkurs um 98 Prozent einbrach. Dies führte dazu, dass tausende Investoren erhebliche finanzielle Verluste erlitten. Die daraufhin gestellten Schadensersatzansprüche der Aktionäre, die sich auf mehrere Milliarden Euro belaufen, wurden in einem Musterverfahren behandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -32,45 % und einem Kurs von 30,43EUR auf Tradegate (30. Oktober 2024, 14:36 Uhr) gehandelt.





