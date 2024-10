Volkswagen-Debakel als Einstiegschance? – Analyst sieht 50 Prozent Kurspotenzial

Hölscher erwartet jedoch eine Verbesserung im vierten Quartal, mit einem Umsatzanstieg auf etwa 83 Milliarden Euro und einer operativen Marge von rund 6,5 Prozent. Ein solider Auftragsbestand und großes Interesse an neuen Modellen geben hierfür laut dem Analysten ausreichend Sicherheit. "Der Vorstand dürfte sich auf die aktuellen Marktentwicklungen konzentrieren", fügt Hölscher hinzu. Mit einem Kursziel von 131 Euro sieht Warburg für die Volkswagen-Aktie ein Potenzial von 47 knapp 50 Prozent.

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Volkswagen-Vorzugsaktien nach den jüngsten Geschäftszahlen von 120 auf 110 Euro gesenkt, hält jedoch an ihrer Kaufempfehlung fest. "Es fehlen weiterhin belastbare Details zu den geplanten Kostensenkungen für die Marke VW", so Analyst Michael Punzet in einer Studie.

Aufgrund der starken Arbeitnehmervertretung und der politischen Einflussnahme – insbesondere durch das VW-Gesetz – sieht Punzet eine Lösung nur im Einvernehmen zwischen Management und Belegschaft. Ein nachhaltiger Margenzuwachs bei der Marke VW könnte die Aktie langfristig stützen und attraktiv machen.

"Wenn die Aktienkurse den Bereich von 88 bis 85 Euro nicht halten, könnten alle Dämme brechen", warnt jedoch Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte von RoboMarkets.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion