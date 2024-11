Diadem stellt auf der CTAD 2024 neue Erkenntnisse zur Früherkennung der Alzheimer-Krankheit mittels p53-spezifischem Antikörper vor

MAILAND, 1. November 2024 /PRNewswire/ – Diadem SpA hat in Zusammenarbeit mit Forschern der University of Texas Medical Branch unter der Leitung von Prof. Rakez Kayed vom Mitchell Center for Neurodegenerative Disorders bahnbrechende Ergebnisse auf der 2024 Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD)-Konferenz vorgestellt. Die Studie konzentrierte sich auf U-p53AZ, eine Konformationsvariante des p53-Proteins, die mit der Alzheimer-Krankheit (AD) in Verbindung gebracht wird. Mithilfe eines von Diadem entwickelten U-p53AZ-spezifischen Antikörpers identifizierte das Team das Vorhandensein dieses fehlgefalteten Proteins in menschlichem Hirngewebe, was entscheidende Einblicke in die Pathologie der Alzheimer-Krankheit ermöglicht.

Der Umgang mit kognitivem Verfall und Demenz ist in den frühen Stadien besonders schwierig, was zum Teil daran liegt, dass es keine zuverlässigen und erschwinglichen Biomarker gibt. Die durch U-p53AZ nachgewiesene Fehlfaltung des p53-Proteins wurde als prognostisches Instrument für Alzheimer entwickelt. Frühere Studien haben gezeigt, dass die Messung des U-p53AZ-Spiegels im Plasma mithilfe eines eigenen Antikörpers das Risiko einer signifikanten kognitiven Verschlechterung bei der Alzheimer-Krankheit (AD) vorhersagen kann. Die aktuelle Studie erweitert diese Ergebnisse durch die Anwendung des U-p53AZ-Antikörpers auf Hirngewebe, wodurch seine Rolle bei der AD-Diagnose weiter bestätigt wird.