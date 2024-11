CEO-Gulden plant mit sattem Gewinnanstieg.

Am Dienstag, den 29. Oktober 2024, präsentierte Adidas die Finanzergebnisse für das dritte Quartal dieses Jahres. Dies führte zu einer positiven Überraschung bei den Akteuren auf dem Markt. Durch ihre erneuten Käufe stieg der Kurs an diesem Tag um 3,84 Prozent. Gemäß CEO Björn Gulden verlief das dritte Quartal äußerst positiv, mit einer Bruttomarge von über 51 Prozent und einem Betriebsergebnis von 598 Millionen Euro. Am 30. Oktober erhöhte die Deutsche Bank Research ihr Kursziel für Adidas von 270 auf 275 Euro und bestätigte ihre Bewertung als "Buy". Die Herzogenauracher seien kein "one trick pony" und glänzten über Kategorien, Ländergrenzen und Verkaufskanäle hinweg. Die Wirkung der Marke ist deutlich zu spüren, und die Auftragslage unterstützt ein zweistelliges Wachstum bis weit ins kommende Jahr hinein.

Aktuell wird Kasper Rorsteds Nachfolger Björn Gulden den damals gestreuten Lorbeeren gerecht und konnte die Kursentwicklung positiv beeinflussen. Vom Tief bei 93,40 Euro hat sich der Kurs mittlerweile um 138 Prozent auf rund 222,10 Euro erholt. Seit Anfang Mai 2024 hat der Kursverlauf eine Seitwärtsrange ausgebildet, die immer noch intakt erscheint. Ab Mitte Juli 2024 wurde die obere Begrenzung bei 243,90 Euro drei Mal getestet, ohne überwunden zu werden. Auch die Unterstützung bei 208,10 Euro hat dem Verkaufsdruck mehrmals standgehalten. Die jüngst positiv aufgenommenen Zahlen zum dritten Quartal 2024 sorgten für ein Reversal nahe der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange. Nachdem die Bullen das Ruder übernommen haben, könnte der Kurs weiter in Richtung Widerstand bei 243,90 Euro steigen. Fundamental betrachtet gehört der Verlust des Jahres 2023 der Vergangenheit an und der Turnaround sollte von steigenden geplanten Gewinnen bis in das Jahr 2026 gefolgt werden. Hier ist die expansive Geldpolitik in China und der sinkende Zinszyklus auf beiden Seiten des Atlantiks zum Teil bereits berücksichtigt. Der geschätzte Gewinn pro Aktie im Jahr 2026 ist wieder so weit angestiegen, dass das entsprechende erwartete KGV auf aktuell 20,10 sinkt. Historisch betrachtet ist dieser Wert günstig.

Adidas AG NA (Tageschart in Euro) Tendenz: