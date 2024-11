Kurse kaum bewegt vor US-Wahlen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Dienstag vor den US-Wahlen einmal mehr kaum bewegt. Die Kurse schwankten um die Vortagesstände. Dies galt um so mehr, als die Wahlnacht womöglich keineswegs Klarheit bringen dürfte. "Wir erwarten in den kommenden Tagen eine erhöhte Volatilität an den Märkten", so Christian Subbe, Chief Investment Officer vom Vermögensverwalter HQ Trust. "Schließlich steht nicht fest, wann die Wahl endgültig ausgezählt ist."

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte am späten Vormittag kaum verändert mit 4.853,68 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI trat mit 11.892,30 Punkten auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,25 Prozent auf 8.204,39 Zähler stieg.