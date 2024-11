Dax baut am Mittag Zugewinne teils ab - Automobilwerte unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem starken Start bis zum Mittag einen Teil seiner Zugewinne abgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.393 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy und Fresenius, am Ende BMW, Porsche und Mercedes Benz.



"Der Dax konnte kurz nach der Handelseröffnung bis auf das Kursniveau von 19.564 Punkten klettern und die Euphorie der US-Investoren über den Wahlgang in den USA nutzen. Ein sinkender Ölpreis und ein steigender USD stehen dabei im Vordergrund", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group! Long 49,22€ 0,38 × 14,24 Zum Produkt Short 56,08€ 0,37 × 14,24 Zum Produkt