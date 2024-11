Dax schließt nach US-Wahl deutlich im Minus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.039 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss Siemens Healthineers, Fresenius und Rheinmetall, am Ende Mercedes-Benz, BMW und Zalando.



Hauptthema auf dem Parkett war am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten. Anfänglich reagierten die Investoren in Frankfurt noch positiv, am Nachmittag drehte der deutsche Leitindex aber deutlich in den roten Bereich.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG! Long 467,11€ 3,51 × 14,99 Zum Produkt Short 520,57€ 3,15 × 14,94 Zum Produkt