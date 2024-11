Witte Barskamp als "Innovator des Jahres 2024" ausgezeichnet - Das Wunder von Barskamp (FOTO)

Bleckede und Berlin (ots) - Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen

Wirtschaft rückt jährlich Unternehmen aller Größen und Branchen ins Rampenlicht,

die in ihrem Bereich zukunftsweisend sind. Unter den Nominierten für den

Publikumspreis 2024: Witte Barskamp für ihre beeindruckende Transformation und

Innovationskraft in der Produktionstechnologie.



Ein mittelständisches Unternehmen erfindet sich neu und beweist, dass auch in

herausfordernden Zeiten Innovation und Transformation aus eigener Kraft gelingen

können. Das Familienunternehmen Witte Barskamp, bekannt als führender Hersteller

hochpräziser Spann-, Positionier- und Messeinrichtungen, wurde mit dem Titel

"Innovator des Jahres 2024" ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt nicht nur den

technischen Fortschritt, sondern auch den unermüdlichen Einsatz des

Unternehmens, das sich mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Transformation neu

aufgestellt hat.









Die Geschichte der Transformation begann Anfang der 2020er Jahre. In einer Zeit,

die von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt war, stand Witte Barskamp an

einem Scheideweg. "Die Situation war schwierig", erinnert sich Jens Düffert,

damaliger Geschäftsführer und heute Mitgesellschafter. Es wurde deutlich: Um

weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, waren umfassende Veränderungen notwendig.



Unter der Leitung des Transformationsexperten Martin F. Schmidt,

geschäftsführender Gesellschafter der ProGemma, begann ein radikaler

Erneuerungsprozess. Kein Stein blieb auf dem anderen, sämtliche Abläufe wurden

auf Effizienz und Zukunftsfähigkeit geprüft, während man gleichzeitig auf die

Loyalität und Expertise der 220-köpfigen Belegschaft setzten konnte.

"Veränderungsprozesse können nur gemeinsam und mit Überzeugung aller gelingen",

so Schmidt.



Schlanke Prozesse und die Smart Factory



Ein zentrales Element des Transformationsprozesses bei Witte Barskamp war die

Implementierung der Software "Alissa", die für optimierte Prozesssteuerung und

eine weitgehende Digitalisierung sorgt. Produktionsabläufe wurden schlanker, die

Zusammenarbeit effizienter und flexibler. Besonders bemerkenswert: Das gesamte

Umstrukturierungsprojekt wurde ohne Fremdkapital umgesetzt - eine seltene

Ausnahme in Zeiten hoher Kreditnachfrage.



Parallel dazu wurde die Fabrik am Stammsitz komplett umgestaltet. Die Umstellung

auf Fertigungsinseln, automatisierte Maschinen und ein fahrerloses

Transportsystem haben den Weg zur "Smart Factory" geebnet. Ziel dieser Maßnahmen

ist die Halbierung der Durchlaufzeiten und eine gesteigerte Produktivität.



Ein neues Wertesystem und innovative Marktansätze



Neben der Optimierung interner Prozesse entwickelte Witte Barskamp ein neues

Wertesystem und ein erweitertes Markenimage, das den Geist der Transformation

verkörpert. Die Etablierung der Witte Akademie als Forum für Weiterbildung und

Innovation unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltiges

Wachstum und Mitarbeiterentwicklung. Zudem wird Künstliche Intelligenz zur

Effizienzsteigerung in der Konstruktion eingesetzt, sodass den Ingenieuren mehr

Zeit für kreative Entwicklungen bleibt.



Das neue Motto -"enjoy excellent clamping"



Mit dem neuen Motto "enjoy excellent clamping" zeigt Witte Barskamp, dass

Transformation und Tradition kein Widerspruch sind. Die Kombination aus

Präzision, Effizienz und Innovationskraft sichert die internationale

Wettbewerbsfähigkeit und eröffnet neue Marktchancen - ganz im Sinne der Vision

des Firmengründers Horst Witte.



Witte Barskamp wird daher als "Innovator des Jahres 2024" ausgezeichnet und

steht noch bis zum 15. November als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen

Publikumswahl.



Pressekontakt:



Innovator des Jahres

Evi Papadopoulou

Mob. 0178-848 79 78

mailto:presse@innovator-des-jahres.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169995/5903247

OTS: IOY Innovator of the Year GmbH





