Huawei stellt die neuesten 5G-A-Lösungen für die Ära der mobilen KI vor

ISTANBUL, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem Global Mobile Broadband Forum 2024 (MBBF 2024) stellte Cao Ming, Vice President von Huawei und President von Huawei's Wireless Solution, 5G-AA-Lösungen vor. Cao sagte: „Mobile KI verändert unser Leben. Die entstehenden neuen Verbindungen und Dienste stellen immer höhere Anforderungen an die Netze. Die 5G-A-Lösungen von HuaweiA 10 bauen mehrdimensionale, ultimative Netzwerkfähigkeiten durch das serienmäßige Advanced Radio auf, ermöglichen eine umfassende Standortdigitalisierung durch Ambient Site und erreichen L4-Netzwerkautonomie durch das agentenbasierte digitale Ingenieurteam. Mit dieser hervorragenden Leistung werden diese Lösungen den Betreibern helfen, die ständig wachsende Nachfrage nach Diensten in der Ära der mobilen KI zu befriedigen."

Die 5G-A-Lösungen von HuaweiA werden die Konvergenz von 5.5G und KI durch „Networks for AI" und „AI for Networks'" vertiefen. „Networks for AI" werden Netze in die Lage versetzen, über ausreichende Fähigkeiten zu verfügen, die erforderlich sind, um differenzierte Dienstanforderungen zu erfüllen und sowohl die Netzleistung als auch das Nutzererlebnis zu verbessern. „AI for Networks'" wird Netze durch digitale Standorte und RAN-Agenten mit L4-Autonomie ausstatten. Die Betreiber können diese Lösungen in einer Vielzahl von Szenarien einsetzen, um ihre führende Position zu behaupten.

1. Sub-1 GHz Massive MIMO bildet eine allgegenwärtige Grundlage für Mobile AI. Sub-1-GHz-Massive MIMO bietet eine innovative Lösung für viele technische Herausforderungen, um die allgemeinen Anforderungen der Standorttechnik zu erfüllen, und bringt Massive MIMO in die niedrigen Frequenzbänder. Low-Band Massive MIMO bietet eine umfassende Abdeckung und verbessert gleichzeitig die Downlink- und Uplink-Erfahrung sowie die geringe Latenz. Sie unterstützt den vollen Zugriff von allen RATs, die volle IoT-Konnektivität und die volle Echtzeit-Servicegarantie.

2. Die einzigartige Sub-6-GHz-Allband-Integration in einer Box ermöglicht eine vereinfachte Massive-MIMO-Einzelantennen-Installation. Blade AAU X ist das erste Produkt der Branche, das mit einer einzigen Antenne Massive MIMO in allen Sub-6-GHz-Bändern unterstützt. Im Gegensatz zu anderen Massive MIMO-Modulen kann dieses Produkt auf einem einzigen Mast installiert werden und benötigt 50 % weniger Platz am Standort und 70 % weniger Betriebskosten. Es unterstützt eine Bandbreite im GHz-Bereich mit einem Mast und maximiert so die spektrale Effizienz.