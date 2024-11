Nvidia: Piper Sandler sieht weiteres Kurspotenzial

Analyst Harsh Kumar bleibt optimistisch und bestätigt seine "Übergewichten-Einschätzung". Er hebt das Kursziel von 140 auf 175 US-Dollar an – ein Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

"Unsere Prognose basiert auf der Annahme, dass der Gesamtmarkt für KI-Beschleuniger bis zum Jahr 2025 um etwa 70 Milliarden US-Dollar wachsen wird", erklärt Kumar.

Wir sehen Nvidia ideal positioniert, den Großteil dieses zusätzlichen Wachstums zu erobern, während Konkurrenten nur einen kleinen Teil des Marktes für Handelschips abbekommen.

Positive Aussichten durch hohe Investitionsausgaben der Tech-Giganten

Die jüngsten Quartalsberichte der Big Techs wie Microsoft zeigen laut Kumar, dass die Investitionen in Technologien weiter zunehmen. Er rechnet damit, dass diese Ausgaben bis zum Jahr 2025 stabil bleiben werden. "Das wird Nvidia kurz- bis mittelfristig erheblich unterstützen", fügt der Analyst hinzu. Als Folge erhöht er seine Umsatzprognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr leicht.

Blackwell-Chip als Umsatztreiber

Der neue Blackwell-Chip von Nvidia, der im ersten Quartal des kommenden Jahres auf den Markt kommen soll, könnte laut Kumar zwischen 5 und 8 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren. "Mit der verbesserten Versorgung erwarten wir, dass nach der ersten Einführung durch Hyperscaler im April-Quartal weitere Kunden hinzukommen", so der Analyst.

Besonders optimistisch zeigt sich Kumar hinsichtlich der Blackwell-Architektur:

Dank der erweiterten GPU-Kapazitäten und der ersten Auslieferungen von Grace Blackwell für Inferenzanwendungen gehen wir davon aus, dass die Einnahmen im April-Quartal nach den anfänglichen Engpässen um mehr als 200 Prozent steigen könnten.

Insgesamt bleibt Piper Sandler überzeugt, dass Nvidia aufgrund seiner Innovationskraft und Marktstellung in den kommenden Jahren weiter vom KI-Boom profitieren wird. Das sehen weitere Analysten an der Wall Street ähnlich: Von 62 erfassten Bewertungen beinhalten 58 eine Kaufempfehlung. An der niedrigen Shortquote von einem Prozent lässt sich ebenfalls ableiten, dass der Markt mehrheitlich von der Aktie überzeugt ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion