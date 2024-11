Interactive Performance mit neuer Leiterin im Projektmanagement (FOTO)

Hamburg (ots) - Interactive Performance Deutschland GmbH gibt heute den Wechsel

in der Leitung des Projektmanagements bekannt. Nach mehreren erfolgreichen

Jahren verlässt Gitte Ahsbahs das Unternehmen, um sich neuen Herausforderungen

zu widmen.



Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Frau Ahsbahs werden künftig von Lia Jo

Köhler übernommen, die als Senior Projekt Managerin mit ihrer umfangreichen

Erfahrung im Projektmanagement und ihrer hohen Kundenorientierung die ideale

Nachfolgerin darstellt. Gitte Ahsbahs hat in ihrer Zeit bei Interactive

Performance maßgeblich zum Wachstum und zur erfolgreichen Positionierung des

Unternehmens im Bereich Performance-Marketing beigetragen. Ihre fundierten

Kenntnisse in digitalem Marketing und ihre strategische Arbeitsweise haben

Interactive Performance in anspruchsvollen Zeiten gestärkt und die Grundlage für

zahlreiche erfolgreiche Kundenbeziehungen geschaffen. "Wir danken Gitte Ahsbahs

für ihre engagierte Arbeit und ihren Einsatz für das Unternehmen," sagt Mathias

Seidler, Geschäftsführer von Interactive Performance Deutschland GmbH. "Sie hat

viele wertvolle Impulse gesetzt und wird im Unternehmen als engagierte

Führungskraft in Erinnerung bleiben. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles

Gute.







Ruder. Frau Köhler, die seit April 2023 bei Interactive Performance tätig ist,

hat sich durch ihre umfassende Expertise und ihr Engagement als zentrale

Schnittstelle für unsere Kunden hervorgetan. Vor ihrem Einstieg bei Interactive

Performance war Lia Jo Köhler für mehrere renommierte Unternehmen tätig: Bei der

wyn digital GmbH (ehem. Bauer Digital), der HiRANK Performance Marketing GmbH,

der immergrün Franchise GmbH sowie bei Dock 15 GmbH (Google EMEA) konnte sie

wertvolle Erfahrungen sammeln, die sie in ihrer neuen Rolle bei Interactive

Performance gewinnbringend einsetzen wird. In ihrer Rolle als Senior Projekt

Managerin war sie maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung zahlreicher

Kundenprojekte beteiligt. Ihre hohe Serviceorientierung und ihr Verständnis für

die Bedürfnisse der Kunden machen sie zur idealen Besetzung für die

Führungsaufgabe.



"Ich freue mich darauf, mit unserem Team und unseren Kunden an innovativen und

wirkungsvollen Kampagnen zu arbeiten und die hohen Standards von Interactive

Performance weiterhin zu gewährleisten", sagt Lia Jo Köhler. "Wir sind in einer

spannenden Phase, in der wir unser Leistungsportfolio weiter ausbauen und unsere

Position im Markt stärken werden."



Die Geschäftsführung von Interactive Performance ist überzeugt, dass Lia Jo

Köhler in ihrer neuen Rolle die Erfolgsgeschichte des Unternehmens

weiterschreiben wird. Ihre Ernennung steht für Kontinuität und Qualität, gepaart

mit neuen Impulsen, die das Unternehmen weiter nach vorne bringen sollen.



Über Interactive Performance Deutschland GmbH Interactive Performance

Deutschland GmbH ist ein Performance-Marketing-Unternehmen, das moderne Produkte

und kreative Konzepte auf Ergebnisbasis anbietet. Der Erfolg unserer

maßgeschneiderten Lösungen ist messbar und dadurch beispiellos effektiv. Mit

firmeneigenen Produkten werden Daten von Usern, aus CRM-Systemen,

Haushaltsdatenbanken und programmatischen Mitteln genutzt, um punktgenau und

zielgruppenspezifisch Werbung auszuliefern. So gelingt unseren Kunden im

digitalen Werbegeschäft ein Maß an Relevanz und Effizienz, das den

entscheidenden Wettbewerbsvorteil verspricht. Mit einem Performance-basierten

Abrechnungsmodell machen wir die Ziele unserer Kunden zu unseren eigenen.

Unternehmerisches Denken und Handeln ist unsere DNA.



Kontakt:



Interactive Performance Deutschland GmbH

Mathias Seidler, Geschäftsführer

E-Mail: mailto:info@interactiveperformance.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170932/5909082

OTS: Interactive Performance Deutschland





Mit Lia Jo Köhler übernimmt eine erfahrene und dynamische Projektmanagerin dasRuder. Frau Köhler, die seit April 2023 bei Interactive Performance tätig ist,hat sich durch ihre umfassende Expertise und ihr Engagement als zentraleSchnittstelle für unsere Kunden hervorgetan. Vor ihrem Einstieg bei InteractivePerformance war Lia Jo Köhler für mehrere renommierte Unternehmen tätig: Bei derwyn digital GmbH (ehem. Bauer Digital), der HiRANK Performance Marketing GmbH,der immergrün Franchise GmbH sowie bei Dock 15 GmbH (Google EMEA) konnte siewertvolle Erfahrungen sammeln, die sie in ihrer neuen Rolle bei InteractivePerformance gewinnbringend einsetzen wird. In ihrer Rolle als Senior ProjektManagerin war sie maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung zahlreicherKundenprojekte beteiligt. Ihre hohe Serviceorientierung und ihr Verständnis fürdie Bedürfnisse der Kunden machen sie zur idealen Besetzung für dieFührungsaufgabe."Ich freue mich darauf, mit unserem Team und unseren Kunden an innovativen undwirkungsvollen Kampagnen zu arbeiten und die hohen Standards von InteractivePerformance weiterhin zu gewährleisten", sagt Lia Jo Köhler. "Wir sind in einerspannenden Phase, in der wir unser Leistungsportfolio weiter ausbauen und unserePosition im Markt stärken werden."Die Geschäftsführung von Interactive Performance ist überzeugt, dass Lia JoKöhler in ihrer neuen Rolle die Erfolgsgeschichte des Unternehmensweiterschreiben wird. Ihre Ernennung steht für Kontinuität und Qualität, gepaartmit neuen Impulsen, die das Unternehmen weiter nach vorne bringen sollen.Über Interactive Performance Deutschland GmbH Interactive PerformanceDeutschland GmbH ist ein Performance-Marketing-Unternehmen, das moderne Produkteund kreative Konzepte auf Ergebnisbasis anbietet. Der Erfolg unserermaßgeschneiderten Lösungen ist messbar und dadurch beispiellos effektiv. Mitfirmeneigenen Produkten werden Daten von Usern, aus CRM-Systemen,Haushaltsdatenbanken und programmatischen Mitteln genutzt, um punktgenau undzielgruppenspezifisch Werbung auszuliefern. So gelingt unseren Kunden imdigitalen Werbegeschäft ein Maß an Relevanz und Effizienz, das denentscheidenden Wettbewerbsvorteil verspricht. Mit einem Performance-basiertenAbrechnungsmodell machen wir die Ziele unserer Kunden zu unseren eigenen.Unternehmerisches Denken und Handeln ist unsere DNA.Kontakt:Interactive Performance Deutschland GmbHMathias Seidler, GeschäftsführerE-Mail: mailto:info@interactiveperformance.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170932/5909082OTS: Interactive Performance Deutschland