Ihr Partner für sicheren und erfolgreichen Unternehmenskauf (FOTO)

Schwarzach (ots) - Der Kauf eines Unternehmens ist mit Herausforderungenverbunden, denen niemand gewachsen ist, der nicht auf diesen Bereichspezialisiert ist. Wer als Unternehmenskäufer von Sicherheit und bestmöglichenKonditionen profitieren möchte, sollte daher mit Experten wie Fabian Zamzau undMichael Polit zusammenarbeiten. Als Geschäftsführer der Otter Consult GmbHunterstützen sie nicht nur KMU bei dem Unternehmensverkauf an den Nachfolger,sondern auch Menschen, die ein Unternehmen kaufen wollen. Hier erfahren Sie, wiedie Zusammenarbeit abläuft, wovon ihre Kunden profitieren und welche Mission sieverfolgen.Viele Angestellte träumen davon, irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeitwagen zu können und ihr eigener Chef zu sein. Das muss nicht zwangsläufig dieGründung eines eigenen Unternehmens voraussetzen - auch der Kauf eines bereitsbestehenden Unternehmens stellt eine attraktive Möglichkeit dar, die Grundlagefür das eigene Lebenswerk zu schaffen. Gleichzeitig bietet der Unternehmenskaufdie Chance, Vermögen anzulegen und von etablierten Prozessen zu profitieren.Neben Privatpersonen sind auch immer wieder Firmen daran interessiert, andereUnternehmen zu kaufen, um zu wachsen und ihre Marktposition zu stärken. DieHerausforderungen, mit denen ein Unternehmenskauf verbunden ist, sind dabei füralle gleich groß: Von der Akquise eines passenden Unternehmens und derErmittlung seines tatsächlichen Werts bis hin zu versteckten Missständen undeiner fairen Preisverhandlung wartet der Kaufprozess mit vielen Risiken undFallstricken auf. "Wer sich ohne die Unterstützung von erfahrenen Experten anden Kauf eines Unternehmens wagt, geht nicht nur unberechenbare Risiken ein,sondern zahlt in der Regel auch viel zu hohe Preise", warnt Fabian Zamzau vonder Otter Consult GmbH."Weil wir selbst schon unzählige Unternehmenskäufe begleitet haben, kennen wirdie Hürden des Prozesses und wissen genau, worauf es ankommt", fügt seinGeschäftspartner Michael Polit hinzu. Mit der Otter Consult GmbH haben sich dieUnternehmer auf M&A-Beratung spezialisiert. Dabei handelt es sich um einebesondere Form der Unternehmensberatung, die sich mit dem Kauf, Verkauf, derTeilung und dem Zusammenschluss von Unternehmen oder Unternehmensbereichenbefasst. Ihr solides Netzwerk sowie die Expertise aus der Unterstützung kleinerund mittelständischer Unternehmen beim Unternehmensverkauf und einererfolgreichen Nachfolge teilen Fabian Zamzau und Michael Polit mittlerweile auch