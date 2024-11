Nvidia: Pullback am gesamten Markt oder nächste Rallyestufe?

Der Konsens der von FactSet befragten Analysten geht davon aus, dass Nvidia am Mittwoch einen Quartalsumsatz von 33,1 Milliarden US-Dollar melden wird, 10 Prozent mehr als im Vorquartal und 83 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Markt rechnet außerdem mit einem Nettogewinn von 18,4 Milliarden US-Dollar.

Die Nvidia-Aktie hat sich in diesem Jahr fast verdreifacht, da das Unternehmen weiterhin erstaunliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen erzielt hat. Nvidia dominiert den High-End-Markt für Grafikprozessoren (GPUs), die in Rechenzentren installiert werden, um die Entwicklung der generativen Technologie für künstliche Intelligenz zu unterstützen.

Tipp aus der Redaktion: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 innovative KI-Unternehmen, die bahnbrechende Entwicklungen in diesem Sektor prägen könnten.

In einer Kundenmitteilung vom Donnerstag erklärte Wedbush, dass Nvidia dank der robusten KI-Ausgaben bei Hyperscale- und Nicht-Hyperscale-Kunden die Prognosen durchweg übertreffen werde, was sich auch im nächsten Geschäftsjahr fortsetzen dürfte.

Das Unternehmen geht davon aus, dass Nvidia seinen jüngsten Trend fortsetzen wird, die Schätzungen um etwa 2 Milliarden US-Dollar zu übertreffen. "Wir sehen keinen Grund, unsere konstruktive Meinung über Nvidia angesichts unserer Aussichten für ein robustes Jahr 2025 zu ändern", schrieb Wedbush und erhöhte das Kursziel von 138 auf 160 US-Dollar.

"Erhebliches" Abwärtsrisiko?

Tom DeMark, ein Marktanalyst, glaubt derweil, dass der US-Aktienmarkt kurz vor einem Höchststand steht, wobei eine technische Analyse Parallelen zu den Bedingungen vor dem Börsencrash von 1929 zeige.

In einer E-Mail an MarketWatch sagte er, dass Nvidia sich einem Punkt nähert, an dem ein weiteres Rekordhoch für die Aktie einen Ausverkauf auslösen könnte. Demnach liege das Aufwärtspotenzial bei 154,50 US-Dollar, während das Abwärtsrisiko "erheblich sein könnte".

Nvidia wird ohne Zweifel mit der Performance maßgeblich die Richtung des Gesamtmarktes beeinflussen. Dies liegt vor allem an seinem signifikanten Anteil in den großen Indizes: Im S&P 500 macht Nvidia etwa 7,2 Prozent aus, im Technologie-geprägten Nasdaq 100 sind es sogar 8,8 Prozent.

Händler wetten darauf, dass sich die Nvidia-Aktie in der Sitzung nach den Earnings um etwa 12 Prozent nach oben oder unten bewegen wird, was einer Marktwert-Schwankung von etwa 407 Milliarden US-Dollar entspricht, wie aus den Daten der weltgrößten Optionsbörse Cboe hervorgeht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion