Sonova liefert Zahlen wie ein schweizer Uhrwerk

Der Hörgerätespezialist konnte ein Reingewinn von 211,7 Millionen Franken (226,97 Millionen Euro) generieren. Im Vergleich zum Vorjahr standen noch 249,6 Millionen Franken (267,59 Millionen Euro) zu Buche. Damit blieb Sonova hinter dem prognostizierten Konsens der Analysten zurück.

Neues Amerika-Geschäft drückt Gewinn

Hohe Marketing- und Produkteinführungskosten drückten den Gewinn. In Mexiko wurde eine neue Fabrik gebaut und die Betriebsstrukturen optimiert. In den USA wurde ein neuer Vertrag mit dem Großhändler Costco abgeschlossen. 15 Prozent der in den USA verkauften Hörgeräte gehen über die Theke von Costco. Bereits zwei Monate nach Markteinführung konnte Sonova seinen Markanteil um 5 Prozent steigern.

Ausblick

Sonova erwartet sich langfristig von diesen Maßnahmen Gewinn. Dies soll auch durch höhere Verkaufspreise erreicht werden. Für das Gesamtjahr 2024/25 strebt das Unternehmen einen gesteigerten Umsatz von bis zu 9 Prozent an. Der bereinigte Gewinn soll um bis zu 11 Prozent anwachsen.

"Die überaus positive Kundenresonanz auf diese neuen Plattformen deutet auf eine positive Entwicklung und zunehmendes Momentum hin, was eine solide Grundlage für ein erhebliches Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte darstellt", sagte CEO Arnd Kaldowski.

Fazit

Der schweizer Hörgerätespezialist liefert wie ein Uhrwerk solide Zahlen. Der geringere Gewinn lässt sich mit dem Einstieg in den US-Markt erklären. Für langfristige Anleger bietet die Aktie Potential.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sonova Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 332EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2024, 12:05 Uhr) gehandelt.

