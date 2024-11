Mehrheit der Erwerbstätigen will bis 63 in Rente / Mehr als einem Drittel der Beschäftigten fehlt es an Weiterbildungsangeboten / Gering Qualifizierte bekommen besonders wenig Weiterbildungsangebote (FOTO)

Berlin (ots) - Nur eine Minderheit der Deutschen kann sich vorstellen, bis zum

regulären Rentenalter oder darüber hinaus zu arbeiten. Eine Mehrheit von 62,9 %

hingegen möchte bereits mit 63 Jahren oder früher in Rente gehen. Die

Bereitschaft, länger zu arbeiten, findet sich vor allem bei Erwerbstätigen mit

Hochschulabschluss, von denen sich gut ein Viertel vorstellen kann, auch über

das 67. Lebensjahr hinaus noch im Beruf aktiv zu sein. Voraussetzungen für die

meisten sind allerdings eine Flexibilisierung von Arbeitszeit, eine reduzierte

Belastung gepaart mit finanziellen Anreizen. Bei rund einem Sechstel der

Erwerbstätigen über 50 spielt dabei auch Qualifizierung eine Rolle. Insgesamt

fehlt es mehr als einem Drittel der Erwerbstätigen an ausreichenden

Weiterbildungsmöglichkeiten. Insbesondere gering Qualifizierte und ArbeiterInnen

erleben ein drastisches Defizit im Angebot ihres Unternehmens. Das gemeinnützige

Demografienetzwerk ddn befragte für diese Studie im Oktober 2024 deutschlandweit

2.500 Erwerbstätige.



Renteneintrittsalter





Eine Mehrheit von 62,9 % würde bereits spätestens mit 63 Jahren in Rente gehenwollen, wenn sie es sich frei aussuchen könnte. Das Alter spielt dabei kaum eineRolle - der Wunsch nach einem frühen Rentenalter ist in allen Altersgruppenzwischen 18 und 64 Jahren konstant hoch. Mehr als ein Drittel (37,5 %) wollensogar schon mit 61 oder früher in Rente. Bei Erwerbstätigen ohne Schulabschluss,Arbeitern und Personen mit Berufsausbildung überspringt der Wunsch nach einemfrühen Renteneintritt bis 63 Jahre sogar die 70 %-Marke. Demgegenüber sindderzeit nur 14% der Erwerbstätigen bereit, über das Alter von 67 hinaus zuarbeiten. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies einen geringfügigen Anstieg um 1,7Prozentpunkte dar. Hier sind es vor allem junge Menschen im Alter von 18-29Jahren, von denen sich immerhin 23,2 % vorstellen können, länger als bis 67 zuarbeiten. Dabei fällt auch der höhere Anteil an Personen mit akademischemAbschluss ins Gewicht. Birthe Kretschmer, Vorstandsvorsitzende des ddn stelltfest: "Das Potenzial für längeres Arbeiten wächst zwar, ist aber trotzdembegrenzt. In den Unternehmen sind hauptsächlich Hochqualifizierte dazu bereit."Bedingungen fürs längere ArbeitenBei der Frage, was die Menschen zu einem längeren Erwerbsleben bewegen könnte,zeigt sich eine Kombination von Faktoren. Mit 40,7 % ist die freie Wahl derArbeitszeit die wichtigste Veränderung, damit Menschen länger arbeiten wollen.Mehr Gehalt erwarten 37,7 %, und praktisch genauso stark ist mit 37,5 % derWunsch nach weniger körperlicher Belastung oder Stress. Auch die freie Wahl desArbeitspensums fällt mit 35,8 % deutlich ins Gewicht. Mehr als ein Fünftel sieht