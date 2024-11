Norman Dreger verstärkt das Lurse-Management (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Der ausgewiesene Branchenkenner startet im Februar als Managing Partner bei

Lurse

- Dreger wird für aktuarielle Dienstleistungen und den Ausbau des globalen

Pensions- und Benefits-Geschäfts verantwortlich sein



Lurse verstärkt sein Management in Sachen aktuarielle Dienstleistungen und

Global Benefits: Ab 1. Februar 2025 wird Norman Dreger, ein langjährig

erfahrener, strategisch denkender Experte für betriebliche Altersversorgung

(bAV) beide Geschäftsbereiche als Managing Partner leiten.





Dreger übernimmt damit die Steuerung und den Ausbau der aktuariellenDienstleistungen. Er soll das Instrumentarium für die Erstellungversicherungsmathematischer Pensions- und Personalgutachten für Unternehmen,Pensionskassen und sonstige Pensionseinrichtungen weiterentwickeln, es ankommende Herausforderungen anpassen und damit Lurses Marktanteil erhöhen.Zu seinen Aufgaben gehört darüber hinaus die Ausweitung des globalen Pension-und Benefits-Geschäfts. Zusammen mit den internationalen Experten desMBWL-Netzwerks, zu dem Lurse gehört, wird er Unternehmen weltweit bei derstrategischen Gestaltung und Steuerung ihrer Benefits-Pläne beraten. Zusätzlichwerden er und sein Team sie betreuen, wenn es um versicherungsmathematischeGutachten, Fusionen oder Übernahmen geht, aber auch in der bAV-Administrationsowie bei der Einrichtung, Optimierung und dem Management weltweiterVersicherungsprogramme.Norman Dreger begann seine Karriere 1999 als Aktuar und Consultant bei MercerKanada und wechselte im Jahr 2001 nach Deutschland. Damit bringt er 25 JahrebAV-Erfahrung in Deutschland und weltweit mit. Er war bis 2023 gleichzeitig CEOvon Mercer Deutschland und Mercer Österreich sowie Aufsichtsratsvorsitzender derMercer Pensionsfonds AG. Zuvor führte er das Multinational Client Segment (MCS)von Mercer dessen Teams an über 20 Standorten und in 17 Zeitzonen tätig sind.Dazu gehörte u.a. die Leitung des internationalen Key Account Managements unddie Betreuung globaler Kunden. Derzeit ist Dreger Mitglied im Hauptgremium desBranchenverbands IEBA (International Employee Benefits Association), dessenVorsitz er von 2019 bis 2021 innehatte."Wir freuen uns, Norman Dreger in unserem Führungsteam willkommen zu heißen",sagt Matthias Edelmann, Managing Partner bei Lurse. "Seine langjährige Erfahrungund sein profundes nationales und internationales Know-how auf dem Markt fürbetrieblichen Altersversorgung werden Lurse erheblich stärken. Norman wird unserinternationales Netzwerk MBWL und unsere globalen Kundenbeziehungen auf dasnächste Level heben."