Dominik Raasch, Meik Sellenriek und David Schnabel in Vorstand der Merkur.com AG berufen / Jürgen Stühmeyer wechselt in den Aufsichtsrat der Merkur.com AG - Dieter Kuhlmann geht in den Ruhestand (FOTO)

Espelkamp (ots) - Die Merkur.com AG forciert den Generationswechsel in der

Konzernspitze: Dominik Raasch, Geschäftsführer Vertrieb sowie Sprecher der

Geschäftsführung von adp Merkur, Meik Sellenriek, Chief Financial Officer (CFO)

und Sprecher der Geschäftsführung des Bereichs Spielstätten (Merkur Casino),

sowie David Schnabel, Geschäftsführer der Merkur Spielbanken, werden zum 1.

Januar in den Vorstand berufen. Damit werden die Zuständigkeiten für die großen

Unternehmenssäulen Vertrieb und Spielbetriebe neu geordnet. Während Dominik

Raasch neuer Vorstand Merkur Vertrieb wird, übernimmt Meik Sellenriek die

Verantwortung für das nationale und internationale Spielstättengeschäft der

Unternehmensgruppe. David Schnabel wird sich um den neu geschaffenen

Vorstandsbereich der Spielbanken kümmern. "Es freut mich sehr, dass Dominik

Raasch, Meik Sellenriek und David Schnabel zukünftig noch mehr Verantwortung

übernehmen werden", erklärt Michael Gauselmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates

der Merkur.com AG. "Sie besitzen das Merkur-Gen und haben in der Vergangenheit

gezeigt, dass sie die strategische Weiterentwicklung ihrer Bereiche federführend

vorantreiben können."



adp Merkur: Dominik Raasch folgt auf Jürgen Stühmeyer





Jürgen Stühmeyer, Vorstand Merkur Vertrieb und stellvertretenderVorstandssprecher, wechselt in den Aufsichtsrat der Merkur.com AG und in denVorstand der Gauselmann-Familienstiftung. Nach über 37 Jahren im Unternehmen undeiner herausragenden Karriere, die ihn vom Trainee bis in den Vorstand führte,bleibt er der Unternehmensgruppe in seiner neuen Rolle eng verbunden. "JürgenStühmeyer hat im Zusammenwirken mit meinem Vater maßgeblich dazu beigetragen,die Merkur Group zu einem erfolgreichen internationalen Unternehmen auszubauen.Der Erfolg der adp trägt seine Handschrift. Mit seinem Wechsel in denAufsichtsrat werden wir dieses Potenzial zukünftig noch stärker nutzen, um dasWachstum der Unternehmensgruppe langfristig abzusichern. Ich bin dankbar, dassHerr Stühmeyer mich mit seiner Expertise auch weiterhin in diesem Bereichunterstützen wird", so Michael Gauselmann.Seinen Vorstandsposten übernimmt Dominik Raasch. Der 40-jährige studierteWirtschaftswissenschaftler startete 2004 seine Karriere in der Merkur Group undwar seitdem als Leiter der Marktforschung, Leiter des Markenmanagements,Referent des Vorstands und Leiter des globalen Produktmanagements tätig. Vordrei Jahren übernahm er die Geschäftsführung Vertrieb und wurde Sprecher derGeschäftsführung. In dieser Funktion obliegt ihm bereits die operativeVerantwortung für den Geschäftsbereich Merkur. Er ist eine sehr erfahreneBranchen- und Führungspersönlichkeit, die maßgeblich daran beteiligt ist, dass