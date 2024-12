First Phosphate Corp. unterzeichnet Lizenzvereinbarung mit Prayon SA, dem weltweit führenden Anbieter von MGA-Phosphorsäuretechnologie

SAGUENAY, QUEBEC – (2. Dezember 2, 2024) / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich eine Technologielizenzvereinbarung („TLA“) mit der Firma Prayon SA aus Engis (Belgien) („Prayon“) bekannt zu geben, die sich auf die Technologie zur Herstellung von Phosphorsäure in Handelsqualität (MGA) aus Apatit-Phosphat-Eruptivgestein sowie hochreinem Gips bezieht.

Prayon wird First Phosphate eine Lizenz zur Nutzung seiner Technologie für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung einer Anlage zur Herstellung von Phosphorsäure in Handelsqualität (MGA) mit einer Produktionskapazität von 600 Tonnen P2O5 (Phosphat) pro Tag in Kanada erteilen.

Darüber hinaus hat First Phosphate Ballestra S.pA. mit Sitz in Mailand (Italien) („Ballestra“) aus einer Gruppe offizieller ständiger Lizenznehmer von Prayon als Partner im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung („SA“) für die technischen Dienstleistungen (FEED und EPC/EPCM) für das Projekt ausgewählt.

Schließlich bleibt die Beziehung zwischen First Phosphate und Norfalco, einer Abteilung von Glencore Canada, („Norfalco-Glencore“) mit Datum vom Juli 2023 bestehen, um die Versorgung mit Schwefelsäure für diese künftige Phosphorsäureanlage zu gewährleisten.

„Mit diesen Vereinbarungen über die Technologie, die technische Planung und die Lieferung von Schwefelsäure wird First Phosphate in der Lage sein, ein Verfahren zur Umwandlung von ca. 500.000 Tonnen Apatit pro Jahr aus seinem zukünftigen Bergbaubetrieb in mehr als 190.000 Tonnen hochwertige Phosphorsäure umzusetzen“, so John Passalacqua, CEO des Unternehmens.

„Durch den Verkauf dieser Lizenz bietet Prayon First Phosphate Zugang zu einer weltweit anerkannten Technologie und unterstreicht sein Engagement für die Umwandlung eines kritischen, strategischen Materials in Produkte mit hoher Wertschöpfung bei gleichzeitigem Recycling von Nebenprodukten in einer gut etablierten Kreislaufwirtschaft“, erklärt Benoît Van Massenhove von Prayon SA.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(„LFP“)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung sämtlicher ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

