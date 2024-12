Historisch! DAX knackt die 20.000 - geht es jetzt noch weiter aufwärts?

Eine halbe Stunde nach Börseneröffnung am Dienstag in Frankfurt war es soweit. Erstmals durchbricht der DAX die historische Marke von 20.000 Punkten. Gegen 10:00 Uhr behauptet sich der Index bei rund 20.030 Punkten.

Umso überraschender, dass es jetzt ganz schnell ging. Mit dem Rückenwind von der Wall Street und einer neuen Euphorie nach den US-Wahlen hat der DAX seine alte Stärke zurückgewonnen.

Bereits am Vortag deutete sich der Durchbruch an, als der DAX mit einem Rekordhoch von 19.943 Punkten schloss. "Es hat diesmal lange gedauert, bis die große Wall-Street-Euphorie in Deutschland angekommen ist. Jetzt ist die Euphorie aber richtig spürbar", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Sichtbar ist die Euphorie auch an den aktuellen Absicherungsquoten, die trotz Kursrekord weiterhin niedrig sind."

Und tatsächlich: Die aktuelle Kursrallye zeigt keine Anzeichen von Ermüdung. Seit Jahresbeginn liegt der DAX 19 Prozent im Plus. Sollte dieser Trend anhalten, könnte 2024 das stärkste Börsenjahr seit 2019 werden.

"Vor allem Anleger, die deutsche Aktien aufgrund der Herausforderungen hierzulande zuletzt gemieden haben, könnten jetzt wieder aufmerksam werden", schreibt UBS-Experte Maximilian Kunkel. Er sieht gleich mehrere Gründe, warum das Interesse an deutschen Aktien wieder anziehen könnte. "Ein voranschreitender Zinskürzungszyklus, das sich über Technologietitel ausweitende Gewinnwachstum, moderate Bewertungen, sinkende Sorgen vor einer geopolitischen Eskalation und die Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung in Deutschland könnten den deutschen Aktienmarkt weiterhin stützen", so Kunkel.

Möglicherweise sind ist die 20.000er-Marke noch nicht die Endstation für dieses Jahr. "Während die 20.000er Marke aber eher symbolischer Natur ist, könnte der DAX aus technischer Sicht in diesem Jahr noch bis auf rund 20.400 Punkte steigen", so Jürgen Molnar von Robomarkets. Für den nächsten Impuls könnten die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag sorgen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 20.037PKT auf TTMzero (03. Dezember 2024, 09:52 Uhr) gehandelt.





