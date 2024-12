M&W Finanzmarkt-Update Dezember 2024

...als noch vor vier Jahren. Diese Wahrnehmung steht nun allerdings im krassen Gegensatz zu den veröffentlichten Statistiken, die der US-Wirtschaft in den letzten Jahren ja ein deutliches reales Wachstum bei nahezu Vollbeschäftigung attestiert hatten. Angesichts dieser Diskrepanz wird es noch offensichtlicher, dass insbesondere die Arbeitsmarktsituation systematisch viel zu positiv eingeschätzt wird, während die für die Ermittlung des realen Wirtschaftswachstums entscheidenden Teuerungsraten systematisch viel zu niedrig ausgewiesen werden. Die US-Wirtschaft ist also tatsächlich in einer viel schwächeren Verfassung, als von der Regierung propagiert und dürfte sich trotz bzw. wegen der gigantischen Stimulierungsmaßnahmen in den letzten fünf Jahren (durchschnittlich jährlich 8,5 % des BIP) tatsächlich in einer Stagflation befinden.