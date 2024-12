Caterpillar lädt die fähigsten Maschinenführer der Welt ein, ihr Vermächtnis durch die dritte Global Operator Challenge zu schmieden

„Seit fast 100 Jahren gehen unsere Kunden mit unseren Maschinen an die Grenzen", so Tony Fassino, President der Caterpillar Construction Industries Group. „Dieser Wettbewerb trägt dazu bei, die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Experten in diesem wichtigen Beruf zu zeigen und zu feiern, während sie ihr Vermächtnis als die besten Bediener der Welt formen."

Während des Wettbewerbs 2022-2023 wurden mehr als 140 Cat-Händlerwettbewerbe durchgeführt, an denen mehr als 10.000 Maschinenführer aus 32 Ländern teilnahmen. Im Zeitraum 2025-2026 sollen mehr Veranstaltungen, Länder und Betreiber als bei den vorherigen Programmen einbezogen werden.

Einladung für Maschinenführer

Die Maschinenführer sind eingeladen, an lokalen Wettbewerben teilzunehmen, die von Cat-Händlern auf der ganzen Welt während der ersten Runde von Januar bis September 2025 ausgerichtet werden. Die Wettbewerbe bestehen aus mindestens drei verschiedenen Herausforderungen an mindestens drei verschiedenen Geräten. Die Bewertung basiert auf den Fähigkeiten, der Sicherheit, der Effizienz und der Kompetenz des Bedieners bei der Nutzung integrierter Technologien wie Nutzlast, Nivellierung und Bedienerfreundlichkeit, um die Leistung der Maschine zu verbessern.

Die Gewinner der lokalen Händlerwettbewerbe nehmen an den regionalen Halbfinalwettbewerben im Herbst 2025 teil. Neun Finalisten werden aus den regionalen Halbfinalisten hervorgehen und im März 2026 an der Endausscheidung auf dem Caterpillar-Außengelände Festival Grounds während der CONEXPO-CON/AGG in Las Vegas teilnehmen. Der Gewinner erhält entweder einen Bargeldpreis in Höhe von 10.000 Dollar oder eine gleichwertige Reise für zwei Personen zu einem Caterpillar-Standort weltweit.

Weitere Informationen und die offiziellen Regeln für den Global Operator Challenge, einschließlich der Teilnahmebedingungen, finden Sie unter www.cat.com/operatorchallenge.

Caterpillar Inc. ist mit einem Umsatz von 67,1 Mrd. USD im Jahr 2023 der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Seit fast 100 Jahren helfen wir unseren Kunden, eine bessere, nachhaltigere Welt zu schaffen, und engagieren uns für eine kohlenstoffärmere Zukunft. Unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen, die von unserem weltweiten Händlernetz unterstützt werden, bieten einen außergewöhnlichen Wert, der den Erfolg unserer Kunden fördert. Caterpillar ist auf allen Kontinenten tätig und arbeitet hauptsächlich in drei Hauptsegmenten – Bauindustrie, Rohstoffindustrie sowie Energie und Transport – und bietet Finanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen über unser Segment Finanzprodukte an. Besuchen Sie uns unter caterpillar.com oder beteiligen Sie sich an der Diskussion in unseren sozialen Medien unter caterpillar.com/de/news/social-media.html.

