KfW-Refinanzierer lassen ihren Worten Taten folgen

Neue Euro-Benchmarkanleihen werden ab 2025 standardmäßig als

Zentralregisterwertpapiere emittiert

65 bis 70 Mrd. Euro an Mittelaufnahme am Kapitalmarkt geplant

Davon rund 10 Mrd. Euro "Green Bonds - Made by KfW"



Die KfW hat heute auf ihrer jährlichen Kapitalmarkt-Pressekonferenz ihre Pläne

und Schwerpunkte für die Refinanzierung ihrer Geschäftsaktivitäten vorgestellt.

Auf der Basis der konzernweiten Geschäftsfeldplanung und unter Berücksichtigung

ihrer aktuell komfortablen Liquiditätsposition plant die KfW für das kommende

Jahr eine Mittelaufnahme am Kapitalmarkt in Höhe von 65 bis 70 Mrd. Euro, wovon

rund 10 Mrd. Euro über Green Bonds aufgenommen werden sollen. Der gute

Liquiditätsbestand zum Jahresende resultiert unter anderem aus der konjunkturell

bedingten, geringer als erwarteten Nachfrage nach Förderkrediten im aktuellen

Jahr sowie den reduzierten Prognosen für das Jahr 2025. In Anbetracht der

schwachen Konjunktur hierzulande sowie der politischen Unsicherheiten im In- und

Ausland erwartet die KfW eine verhaltene Kreditnachfrage. Eine Neubewertung der

Liquiditätsbedürfnisse wird die KfW wie immer zur Jahresmitte durchführen und

eine etwaige Anpassung kommunizieren.







"Wir haben eine bewährte Refinanzierungsstrategie und viel Erfahrung, umeffizient durch die zu erwartenden Herausforderungen aus geopolitischen undwirtschaftlichen Risiken zu navigieren. Unser Fingerspitzengefühl für dieIdentifizierung optimaler Emissionsfenster dürfte allerdings wichtiger denn jewerden", sagt Tim Armbruster, Treasurer der KfW Bankengruppe, mit Zuversicht.Investoren brauchen vor allem Liquidität, was die KfW insbesondere mit ihrenBenchmarkanleihen in Euro und US-Dollar bieten wird, erstmals auch durchAufstockung ausstehender Euro-Benchmarkanleihen auf bis zu 8 Mrd. EUR.Einen besonderen Schwerpunkt legt die KfW auf die Digitalisierung ihrerEmissionsaktivitäten. Sie hat bereits Meilensteine bei der Begebung vonZentralregister- und Kryptowertpapieren gemäß eWpG (Gesetz über elektronischeWertpapiere) gesetzt und plant auch 2025 weitere Digitalisierungsaktivitäten.In Bezug auf Kryptowertpapiere möchte die KfW 2025 ihre Lernreise fortsetzen undmit weiteren Emissionen auf den Errungenschaften des vergangenen Jahresaufbauen. Darüber hinaus beabsichtigt die Bank, auch die Investorensichteinzunehmen und in entsprechende Anleihen anderer Emittenten zu investieren. DerFokus bei Zentralregisterwertpapieren, die sich in der Praxis bereits durchmehrere, erfolgreiche Transaktionen bewährt haben, wird hingegen auf derSkalierung und der Aufnahme in den Serienbetrieb liegen.